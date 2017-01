Mercado de festas infantis é uma boa oportunidade de negócio

Dados da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc) apontam que o mercado de eventos cresce, em média, 14% ao ano. Dentro desse panorama favorável, o segmento, especialmente o de festas infantis, promete ser uma aposta certeira de negócio para 2017.

Segundo Mariana Bono de Almeida, coordenadora da área de eventos do Senac Rio Claro, a crescente inserção das mulheres no mundo do trabalho e o tempo escasso das famílias para se dedicar à organização das festinhas de aniversário são fatores que fazem do setor uma boa oportunidade para empreender.

Mariana ressalta que o segmento está, cada vez mais, buscando profissionais capacitados, dedicados e criativos. “A demanda por esses serviços propiciou o surgimento de uma elaborada e sofisticada indústria e, junto com ela, veio a cobrança por profissionais competentes. O mercado está se fechando para pessoas sem qualificação. É importante saber que os clientes não vão em busca de festas, mas sim de sonhos. Cabe a esses profissionais realizá-los”, destaca a coordenadora.

De olho nessa tendência, o Senac Rio Claro oferece o curso Buffet Infantil – Da Criação à Administração, que se inicia no dia 3 de fevereiro. Durante as aulas, o aluno terá a oportunidade de aprender desde a análise de ponto e região para abertura de uma empresa até a contratação de profissionais para o seu negócio, relações trabalhistas, elaboração de cardápios e levantamento de custos. Para viabilizar o novo empreendimento, os participantes também terão aulas sobre como vender suas festas e definição de meios de propaganda e divulgação.



Organização de eventos

Outro curso oferecido pela instituição nessa área é o Básico em Organização de Eventos, que tem início em 30 de janeiro e prepara o aluno para identificar os objetivos de um evento, montar a estrutura e planejar toda a logística necessária. O curso aborda, ainda, prospecção de novos clientes, demandas do mercado e novas necessidades desse segmento. O curso prossegue até 24 de abril de 2017 – Carga horária: 36 horas. Horário: segundas-feiras das 19 às 22 horas