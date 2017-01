Lacres de alumínio contribuem para aquisição de cadeira de rodas

Em Rio Claro, o projeto Lacre de Rodas trabalha para evitar o descarte indevido do material e contribuir com quem precisa, arrecadando os lacres para trocá-los por cadeiras de rodas.

O projeto é uma parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação e Comissão Ambiental A3P, que desenvolve ações ambientais para o uso consciente dos recursos naturais. Toda doação é enviada para a escola municipal “Nephtali Vieira Júnior”, que envolve os alunos nessa ação. Até o momento o projeto arrecadou quantidade de lacres suficiente para encher 100 garrafas pet de dois litros, o que ajudou na troca por uma cadeira de rodas que será entregue à Hospedaria Emaús.

As doações, em qualquer quantidade, são bem-vindas e quem quiser contribuir com a campanha deve levar os lacres até os pontos de coleta. O material pode ser entregue na Secretaria de Meio Ambiente ou Secretaria da Educação, que ficam no Núcleo Administrativo Municipal (NAM, Rua 6, 3265, Alto de Santana). Também há pontos de coleta na sede da torcida Veloucura, Embaixada da República Popular do Corinthians e Espetinhos Tabajara. Já para implantar um novo ponto de coleta em estabelecimentos comerciais ou condomínios, basta encaminhar email a a3prioclaro@gmail.com ou ligar para o departamento municipal de Resíduos Sólidos, 3522-1981.