Juninho anuncia extinção da Fundação Ulysses Guimarães

A Fundação Municipal Ulysses Guimarães deixará de existir, o que representará uma economia de quase R$ 3 milhões.

“Não podemos manter em funcionamento uma entidade que se tornou um verdadeiro cabide de emprego”, afirmou Juninho ao anunciar a medida. “Vamos encaminhar um projeto de lei aos vereadores na expectativa de que seja avaliado e aprovado já em fevereiro, na volta do recesso parlamentar”, informou.

A Fundação Ulysses Guimarães vem sendo motivo de constantes reclamações da comunidade, que questiona basicamente sua real finalidade e os altos custos para manter seus diretores e presidente, que consomem quase todo seu orçamento.

De acordo com orçamento herdado do governo anterior, para 2017 estão previstos R$ 690 mil, totalizando em quatro anos quase R$ 3 milhões de custos. Com a decisão de Juninho, a prefeitura economizará esses recursos, o que representará mais uma medida efetiva do novo governo municipal na proposta de contensão de despesas e busca por maior eficiência da máquina administrativa.



Outras medidas na diminuição do número de secretarias e cargos já foram tomadas pelo prefeito, como a extinção da Secretaria de Mobilidade – que foi incorporada à Secretaria de Segurança, e a junção das secretarias de Esporte e Turismo. A Secretaria de Negócios Jurídicos também não existe mais.

Nesta semana, o prefeito anunciou a necessidade de rever a junção das secretarias de Finanças e Administração, em razão do caótico quadro financeiro do município, que exige dedicação total e exclusiva do titular da pasta. “O secretário Gilmar Dietrich a partir de agora poderá se dedicar unicamente a reequilibrar o quadro econômico e financeiro e resgatar a capacidade de investimento do município”, afirma Juninho. A medida também trouxe benefícios ao funcionalismo municipal, uma vez que a Secretaria de Administração – responsável pelo gerenciamento dos recursos humanos – passa a ter Jean Scudeller como secretário exclusivo. Funcionário de carreira, Scudeller tem ampla bagagem no trabalho com o funcionalismo e conhece a fundo suas necessidades e aspirações. Além disto, sua pasta cuida da burocracia para o funcionamento de serviços importantes para a comunidade.