Estrada do Campo do Cocho recebe atenção do prefeito Juninho

A zona rural do município de Rio Claro também está sofrendo por causa das fortes chuvas que vêm atingindo a cidade nos últimos dias. A estrada do Campo do Cocho, acesso pela Avenida 11 após o trevo do terminal rodoviário, também registrou estragos causados pelo grande volume de precipitação no fim de semana. A chuva de domingo (22) abriu uma enorme erosão com mais de metro de profundidade no meio da estrada que ficou intransitável para o tráfego de veículos.

Ao ser informado sobre o problema, o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, determinou a imediata recuperação da estrada. Os trabalhos começaram na tarde desta segunda-feira (23) com máquinas e equipamentos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Silvicultura. “Fizemos novos canais laterais para o escoamento da enxurrada, o que deverá evitar que situações como esta se repita”, explica o secretário de Agricultura, Emílio Cerri.

De acordo com ele, as chuvas vêm causando grandes problemas na zona rural de Rio Claro e a prefeitura está enfrentando dificuldades para atender todas as demandas. “Estamos recuperando equipamentos e máquinas, mas a própria chuva atrapalha e, muitas vezes, inviabiliza a realização dos serviços”, afirma Cerri.

O prefeito Juninho da Padaria e o secretário de Obras, Paulo Roberto de Lima, estiveram no local e acompanharam o início dos trabalhos de recuperação da estrada. Segundo o prefeito, a manutenção da cidade é uma das prioridades de seu governo que está buscando atender as demandas dos vários setores e diminuir os transtornos para a população.

Também nesta segunda-feira (23) a prefeitura começou a recuperar a ponte do córrego Ribeirão das Araras, no bairro Fazendinha. Após concluir os serviços no bairro Fazendinha, a prefeitura irá atuar na ponte do distrito de Batovi. As duas pontes foram danificadas pelas chuvas deste final de semana.