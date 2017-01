Estação de Tratamento de Água realiza obras na quarta-feira

O serviço está previsto para acontecer das 15 às 21 horas, período em que será necessária a paralisação da ETA 2.

O trabalho vai preparar a ETA 2 para o funcionamento do novo canal de captação de água, que entrará em operação com a conclusão de nova barragem, que está sendo finalizada. A ETA 2 é responsável por 60% da água distribuída no município e sua fonte de captação é o rio Corumbataí. Se houver chuvas intensas nesta quarta-feira o trabalho será adiado para o próximo dia com tempo firme. Mais informações podem ser obtidas pela central de atendimento do Daae, no telefone 0800-505-5200.

A paralisação da ETA 2 poderá causar interrupção no fornecimento de água ou baixa pressão nas torneiras nos bairros da região do Grande Cervezão, além do bairro Mãe Preta, Jardim Village, Arco-íris, Santana, Panorama, Parque Universitário, Jardim Wenzel, Parque São Jorge, São José, São Caetano, Santa Elisa, Ipanema, Guanabara, Jardim das Palmeiras, Recanto Paraíso, Alto do Santana, Jardim Boa Vista, Santa Maria, Matheus Manieiro, Jardim Nova Rio Claro, Jardim Bandeirantes, BNH, Jardim Paulista 2, Centenário, Maria Cristina, Bonsucesso, Novo Wenzel, Bom Retiro, Condomínio Residencial São Paulo Home, Vila Martins, Benjamin de Castro, Parque Residencial, Paineiras, Vila Industrial, Vila Verde, Residencial Florença, Jardim América, São Miguel, Jardim Brasília, Jardim das Nações, Terra Nova, Jardim Karan, distrito de Ajapi, Alan Grey, Águas Claras, Vila Olinda, Jardim Progresso, Jardim Figueira, Jardim Ipê, Jardim São Paulo, Jardim Wenzel, Jardim das Flores, Residencial Regina Picelli, Jardim Floridiana, Santa Clara 1 e 2 e Distrito Industrial.