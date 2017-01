Empossado o Conselho Deliberativo do FSS

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, empossou nessa quarta-feira (25) os novos conselheiros do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do Município

A cerimônia de posse aconteceu as 19 horas no salão de audiências do paço municipal. Composto por 11 membros, o conselho tem a missão de desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da população. O mandato dos conselheiros é de dois anos (2017-2018), podendo ser reconduzidos ao cargo por igual período.

Paula Silveira Costa, nova presidente do Fundo Social, pretende pautar sua gestão priorizando a proximidade com a população, principalmente as pessoas mais carentes. O trabalho será realizado em parceria com a Secretaria de Assistência Social, que também desenvolve projetos sociais, e outras secretarias municipais que tenham ligação com o setor. “Também vamos buscar parcerias com entidades da nossa comunidade”, afirma.

Paula quer investir em cursos profissionalizantes para pessoas de baixa renda e desempregados. O objetivo é oferecer aos participantes alternativas para geração de renda e qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho. Sua equipe já prepara os primeiros cursos (corte e costura, gastronomia, construção civil e beleza) com abertura de inscrições para breve. “A qualificação profissional é fundamental para aprimorar as habilidades de quem busca uma nova fonte de renda ou disputa uma vaga de emprego”, ressalta.

A presidente também pretende promover eventos voltados para os idosos. Na próxima semana, ela irá se reunir com os grupos de terceira idade para discutir as necessidades e aspirações desse público. Outra meta de Paula é retomar o casamento comunitário, evento coletivo gratuito que visa regularizar a união de casais de baixa renda. Propostas estão sendo discutidas nesse sentido e ela está trabalhando para que se tornem realidade. “É um ato de cidadania e fortalecimento da família promover o casamento de quem já vive junto e não tem condições de formalizar a união”, comenta.

Além das ações já consagradas, Paula almeja trazer outros projetos sociais para Rio Claro. Na próxima quinta-feira (26) ela irá participar da reunião entre as presidentes de Fundos Sociais da região de Campinas com Lu Alckmin, presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. “Meu objetivo é buscar apoio para o Fundo Social e verificar quais projetos estão sendo realizados em âmbito estadual que possam ser implantados no município”, explica Paula. O encontro está marcado para as 13h30 no Palácio dos Bandeirantes na capital paulista.