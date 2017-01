Coluna Edmar Ferreira

Com seu estádio interditado para o Campeonato Paulista da Série A-2, o Mogi Mirim escolheu o Limeirão para enfrentar o Velo Clube pela segunda rodada. O jogo foi confirmado para o Major Levy e será realizado na próxima quarta-feira, às 17h. O duelo terá a transmissão da Rádio Pimba (www.radiopimba.com), com o Prega Fogo Léo Mendes.

Quem esperava ver uma goleada do Corinthians diante do Batatais, ontem no Pacaembu, se surpreendeu. Timão teve uma enorme dificuldade para conquistar o 10º título da Copa São Paulo de Juniores. Venceu é claro, mas não foi fácil. Brilhou a estrela do artilheiro Carlinhos.

Palmeiras registrou cinco reforços ontem na CBF, são eles o lateral Fabiano, que pertence ao Cruzeiro, o zagueiro Antônio Carlos, ex-Ponte Preta, o volante Felipe Melo, ex-Inter de Milão, o meia Hyoran, ex-Chapecoense e o atacante Willian Bigode, ex-Cruzeiro.

Diretoria do Palmeiras vive batendo no pé que vai manter o zagueiro Yerry Mina até o final do ano. Mas o assédio dos times europeus em cima do becão colombiano continua intenso. Ontem, o Verdão teria recebido uma proposta de R$ 61 milhões do futebol inglês. Destaque do título do Brasileirão, o zagueiro sonha em jogar no Barcelona.

O que leva um atacante como o Diego Tardelli e ganhar R$ 1 milhão por mês? Eu não consigo acreditar como alguém tem coragem de pagar. Na minha opinião é um centroavante bastante comum. Nada de diferenciado. Ainda bem que o Palmeiras desistiu de contratá-lo. Dinheiro jogado fora.

Enquanto isso, a diretoria da Portuguesa lançou esta semana uma campanha para arrecadar alimentos para as categorias de base e os funcionários do clube. A Lusa pede para o torcedor levar 1 kg de alimento não perecível no jogo de domingo, contra o Barretos, às 10h, no Canindé, na estreia da Série A2. Onde chegou a Lusa!

Após 14 dias de pré-temporada, finalmente o atacante Ricardo Oliveira se reapresentou mo Santos. Recuperado de uma caxumba, o artilheiro passará por um trabalho especial com a comissão técnica. Ele não participou da goleada sobre o Nacional/SP por 9 a 1, em jogo-treino no CT Rei Pelé.

Meia Philippe Coutinho renovou ontem seu contrato com o Liverpool por mais cinco temporadas. Segundo divulgou o site do clube, o brasileiro, revelado pelo Vasco da Gama e constantemente convocado para a Seleção Brasileira, estendeu seu vínculo até 2022. Alguns clubes estavam de olho no craque, como por exemplo Barcelona e PSG. O novo salário do jogador pode bater a casa dos R$ 2,5 milhões.

Rivaldo, um dos maiores ídolos do Barcelona, terá um novo desafio: integrar o elenco de lendas da equipe espanhola. O ex-meia de 44 anos, visitou esta semana o clube e foi contratado pela diretoria. Com isso, participará de amistosos pelo mundo, com o objetivo de expandir a marca do Barça.

Rivaldo defendeu o Barcelona por cinco temporadas, de 1997 a 2002. Conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol. Também foi campeão da Supercopa da Europa e da Copa do Rei.

Ainda sobre o Barcelona, muito provavelmente o contrato do técnico Luis Henrique não será renovado. O jornal “Marca” trouxe uma matéria e afirma que o treinador não está falando a mesma língua dos jogadores e tem deixado o ambiente dos vestiários bastante carregado. Seu vínculo vai até junho deste ano. E olha que ele comanda o Barça. Imagine se fosse o Catanduvense. Oh pai!

Segundo o comentarista Rodrigo Bueno, da FOX Sports, Lionel Messi já passou de 950 gols na carreira, contando a base, e pode atingir marca histórica de 1.000 gols já neste ano. Para que isso aconteça, basta repetir o desempenho das últimas temporadas.

Ronaldo Fenômeno foi escolhido pelo governo da China para ajudar o país a se transformar em uma potência do futebol até 2050. A Ronaldo Academy, a escola do jogador, assinou um convênio com as secretarias de educação de seis províncias chinesas para ensinar futebol como um complemento curricular das aulas de educação física.

Uma matéria me arrepiou. O jovem Keduin Indriago, de 18 anos, jogador do Guerreros del Lago, da Venezuela, morreu vítima de um acidente de moto. Amigos e familiares decidiram velá-lo em uma quadra de fustal e conceder-lhe a “oportunidade” de marcar o último gol.

O caixão de Keduin ficou posicionado perto da linha do gol. Os amigos de time simularam uma jogada na qual ajudaram o jovem a “marcar” o último gol. Foi emocionante. Quando a bola entrou, todos os jogadores foram em direção ao caixão e chorando, rezaram pelo amigo.

A NBA anunciou os 10 titulares para o All-Star Game, que neste ano será realizado no dia 19 de fevereiro, no Smoothie King Center, em Nova Orleans. A grande surpresa foi a ausência do armador Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, o “Rei do Triple-Double”, com médias de 30,6 pontos, 10,4 assistências e 10,6 rebotes por jogo.

Pela Conferência Leste, LeBron James, do Cleveland Cavaliers, aparece pela 13.ª vez na lista de titulares. O time conta com duas novidades: o grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e o excepcional DeMar DeRozan, do Toronto Raptors. O quinteto é completado por Kyrie Irving, do Cleveland, e Jimmy Butler, do Chicago Bulls.

Na Conferência Oeste, destaque para a dupla do Golden State Warriors, com Stephen Curry e Kevin Durant. Seus companheiros serão James Harden, do Houston Rockets, Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, e Anthony Davis, do New Orleans Pelicans. Hoje serão divulgados os reservas.

Curiosidade do dia: A maior torcida visitante é a do Corinthians, que em 1976 levou mais de 70.000 torcedores ao Maracanã na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense.