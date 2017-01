Coluna Edmar Ferreira

Hoje é dia de mais um título para a galeria do Corinthians. O Timão deve golear o Batatais, às 16h, no Pacaembu. É muita diferença entre os elencos. Se fosse o Paulista talvez tivéssemos mais equilíbrio, mas mesmo assim daria Corinthians. Se o time de Osmar Loss levar a sério, vai de cinco para cima.

Interessante uma matéria que li no site Uol. O Corinthians sempre se destaca na Copa São Paulo de Juniores, mas poucos jogadores vingam. Dos últimos torneios conseguiram se firmar como profissionais o zagueiro Pedro Henrique, os laterais Léo Príncipe e Guilherme Arana, o volante Maycon e o atacante Malcon (hoje na França). Pouco não?

O vitorioso técnico Osmar Loss despede-se hoje do Sub-20 do Corinthians, exatamente na final da 48ª Copa São Paulo de Futebol de Juniores contra o Batatais. Sob seu comando, o Timão se aproximou dos 95% de aproveitamento, com 30 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota em 33 jogos, além de 104 gols marcados.

Osmar Loss será auxiliar de Fábio Carille no time principal do Corinthians. Sendo assim, a diretoria já definiu o seu substituto. Trata-se do ex-lateral Coelho, 33 anos, que trabalha no Timão desde 2005, quando encerrou sua carreira com o título do Brasileirão. Em quatro anos na base, Loss foi campeão Brasileiro Sub-20, da Copa do Brasil Sub-20 e chegou em quatro finais da Copa São Paulo.

Quando escrevi aqui que jamais os brasileiros fariam igual aos colombianos em uma tragédia aérea como foi com a delegação da Chapecoense, muita gente concordou comigo. Mas teve também aqueles que não concordaram, ou seja, acham que por exemplo, se o avião do Atlético Nacional tivesse caído no Brasil a comoção seria a mesma. Não seria. Não do tamanho que foi em Medellín. Cravo novamente que não seria.

Em cima disso, basta ver a “contribuição” que o brasileiro tem dado aos familiares das vítimas da targédia em Medellín. No amistoso Chapecoense x Palmeiras foram apenas 14 mil pagantes e R$ 800 mil de renda.

Já o amistoso Brasil x Colômbia, hoje no Engenhão, muito provavelmente não chegaremos a 20 mil pagantes. Até ontem era cerca de 10 mil. Os preços das entradas variam entre R$ 70 e R$ 150. Mais baratos do que tradicionalmente cobrados em jogos da Seleção Brasileira.

Além disso, a CBF colocou à venda o “ingresso solidário”, ao custo único de R$ 50. O bilhete não dá direito à assistir ao jogo no Engenhão, ou seja, serve apenas de doação para os familiares. Até isso tá um fracasso.

O Jogo da Amizade terá mais uma atração esta noite no Engenhão. Antes do amistoso entre Brasil e Colômbia haverá uma partida com ídolos do esporte e artistas da TV e da música.

Estão confirmados nomes como Zico, Mauro Galvão, Washington, Gonçalves, Caio Castro, José Aldo, Diogo Nogueira, Thiago Rodrigues, Bruno Gissoni, Eduardo Moscovis, Nego do Borel, Toni Garrido, Eri Johnson, Marcelo Serrado, Otaviano Costa, Felipe Simas, Cássio Reis, Iran Malfitano, Bruno Coimbra, Caio Paduan, Márcio Kieling e Bruno, do Sorriso Maroto.

Não gostei muito do que li sobre a seleção da Colômbia. Os jogadores não querem saber se o amistoso tem caráter beneficente. Ninguém comentou sobre “tirar” o pé. O selecionado quer aproveitar a partida para arrumar o time para as Eliminatórias. A Colômbia, do técnico José Pekerman, está fora da zona de classificação à Copa do Mundo da Rússia.

Duas novidades no treino do Palmeiras de ontem. O técnico Eduardo Baptista sacou os atacantes Dudu e Alecsandro do time titular e testou Vitinho, autor de um golaço no amistoso contra a Chapecoense e o paraguaio Lucas Barrios.

Vale lembrar que Dudu está concentrado com a Seleção Brasileira para enfrentar a Colômbia no Jogo da Amizade, no Engenhão. Outro que está na seleção é o zagueiro Vitor Hugo. Ele foi substituído por Edu Dracena no treino. Eduardo Baptista comandou o coletivo com: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Raphael Veiga; Róger Guedes, Barrios e Vitinho.

Palmeiras renovou os contratos de Moisés, Tchê Tchê e Thiago Santos. O trio recebeu aumento salarial e as multas rescisórias foram ampliadas. Moisés tinha contrato até 31/12/2017 e estendeu até o fim de 2020. Tchê Tchê prorrogou de maio de 2019 a dezembro 2019, enquanto Thiago Santos aumentou seu vínculo de dezembro de 2018 a dezembro de 2019.

A Rede TV! anunciou que continuará com a transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. A competição terá pela primeira vez o Internacional/RS. O narrador Silvio Luiz, o comentarista Juarez Soares e o repórter Luiz Ceará formam a equipe de transmissão. A emissora passará um jogo por semana, sempre aos sábados à tarde.

Já a Fox Sports, em acordo inédito, formalizou parceria com o SporTV para a transmissão da Copa do Brasil até 2021. O acordo é válido por cinco anos e serve para todas as plataformas. Objetivo é ampliar o compartilhamento dos jogos a que cada canal tem os direitos de transmissão, de modo a permitir a exibição de até 50% das partidas ao vivo, com exclusividade.

Em entrevista ao Globo Esporte, Alexandre Pato disse que tem o desejo de vestir a camisa do Flamengo. Esse sonho pode se tornar realidade, basta a diretoria do Mengão querer. O jornal catalão Sport trouxe hoje uma matéria sobre o brasileiro. Segundo a publicação, os dias de Pato no Villareal estão contados.

As chegadas de Adrián López e Caicedo fizeram o ex-atacante do Corinthians e do São Paulo perder espaço no time espanhol. Caso queira contar com Pato nesta temporada, a diretoria do Flamengo terá que agir rápido, pois times da Turquia e da China estariam de olho no craque. O brasileiro tem contrato com o Villarreal até junho de 2020. Pelo time espanhol disputou 22 jogos e marcou apenas 6 gols.

Curiosidade do dia: Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1986, o técnico da Escócia, Jack Stein, não resistiu as emoções do jogo contra País de Gales e tombou morto no banco de reservas. Este jogo foi no dia 10 de setembro de 1985 e terminou empatado por 1 a 1. Com este empate a Escócia se classificou para a Copa de 1986.