Atendimento de pediatria no Hospital Universitário Ufscar 

HU-UFSCar está disponibilizando atendimento pediátrico das 07h às 18h com oferecimento de 2.024 consultas no período de 24 de janeiro a 19 de fevereiro de 2017

Em virtude do fechamento de duas UPAS no município de São Carlos, por problemas de contratação de médicos, divulgada ontem (24) pela Prefeitura Municipal, o Hospital Universitário da –UFSCar (HU-UFSCar) se organizou, emergencialmente, para colaborar nesse período de crise da saúde. Entretanto, como já é de conhecimento geral, o HU-UFSCar possui um limite físico e de pessoal que o obrigou, desde outubro de 2016, ao atendimento exclusivo de casos de urgência e emergência referenciados pelas UPAs ou regulados pelo SAMU. Assim, nesta situação de crise, o HU-UFSCar está disponibilizando atendimento pediátrico das 7 horas às 18 horas com oferecimento de 2.024 consultas no período de 24 de janeiro a 19 de fevereiro de 2017.

O HU-UFSCar orienta aos pais e responsáveis que se dirijam, inicialmente à Unidade de Saúde Família (USF) ou Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua referência para o agendamento ou encaminhamento ao HU-UFSCar para o mesmo dia ou no máximo para o dia seguinte, de acordo com a disponibilidade de vagas. Nos horários em que os postos estão fechados (incluindo sábados e domingos), os pais ou responsáveis poderão fazer contato diretamente no HU pelo telefone (16) 3409-2808 e fazer o agendamento da consulta.

Pacientes adultos e casos de emergência continuarão sendo atendidos como antes, isto é, deverão ser referenciados pela UPA Vila Prado ou regulados pelo SAMU. Reforçamos o nosso compromisso em colaborar para a resolução desta situação emergencial e contamos com a compreensão da população.