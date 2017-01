Aniversário de São Paulo comemora seus 463 anos em alta

Considerada a maior cidade do país e da América do Sul, São Paulo, que atualmente possui mais de 12 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), lidera lista de intenção de viagem entre os turistas brasileiros, segundo estudo divulgado pelo Ministério do Turismo (MTur). Florianópolis e Rio de Janeiro aparecem em sequência no ranking dos destinos mais visitados. A pesquisa mostra que cerca de 73,4 milhões de viagens nacionais deverão ser realizadas por brasileiros na alta temporada desse verão, e, estima que essas viagens poderão injetar em torno de 100 bilhões de reais na economia do país durante o período.

Potencial turístico

A cidade chama a atenção não apenas pelo lado executivo, mas principalmente pela variedade cultural imensa que possui. Diversos Museus, baladas, bares, restaurantes, shows e espetáculos fazem parte do cotidiano da maior e mais cosmopolita metrópole do país. Além disso, a facilidade de acesso e eventos famosos como a festa de Réveillon na Avenida Paulista, o Carnaval – tanto no Sambódromo como nos blocos de rua – a Virada Cultural e a Virada Esportiva são grandes atrativos para os turistas nacionais e internacionais.

Localização é um diferencial

Aniversário de São Paulo é mais um atrativo nas férias

Neste dia 25 a cidade completa 463 anos, e, como todos os anos, está repleta de eventos na programação especial que a prefeitura costuma organizar através da Secretaria Municipal de Cultura, que atrai muitas pessoas do interior do Estado e até mesmo de fora dele. A comemoração integra o Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo, e é composta geralmente por apresentações artísticas, musicais e de dança, além de diversos espetáculos teatrais, para todos os públicos e idades, espalhados em vários pontos da cidade.

Como aproveitar melhor a viagem

Planejamento é fundamental, principalmente diante do cenário conturbado que a economia do país vem enfrentando. Para não prejudicar o bolso e ainda assim conseguir viajar e aproveitar as férias neste verão é essencial se organizar e há algumas táticas que podem ser usadas na hora de planejar a viagem à capital paulista para que o transporte e o roteiro não pesem no orçamento e atrapalhem o passeio:

* Faça um roteiro: Dificilmente é possível conhecer em uma única viagem todas as atrações que o local de destino oferece, ainda mais se tratando da maior metrópole do país, portanto, é importante se informar sobre os principais pontos da cidade e traçar um roteiro para visitar os mais desejados e organizar a ordem de acordo com a proximidade, dessa forma se pode economizar muito mais tempo para aproveitar o local.

* Planeje seus gastos: Os gastos devem sempre ser programados, seja em tempos de crise ou não, economizar é sempre bom, principalmente em viagens. Para aqueles que pensam em vir de carro para São Paulo é preciso reservar uma parte do orçamento para os estacionamentos, além da gasolina, e ter em mente que geralmente há um tráfego intenso na região. Já para quem quer fugir do transito e gastar menos com o transporte, o metrô é uma boa opção e abrange vários pontos da cidade.

* Pesquise antes: Nem sempre ir de ônibus é a forma mais barata, atualmente, dependendo do local, as companhias aéreas oferecem preços competitivos com as rodoviárias, o que é muito mais vantajoso, afinal a viagem é mais rápida e tranquila. Em um trecho como o do Rio de Janeiro para São Paulo por exemplo, o turista gasta cerca de 50 minutos num voo, enquanto se for de ônibus leva em torno de 6 horas, e os preços não diferem muito.(fonte CashMilhas)