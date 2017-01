Secretaria de Agricultura alerta sobre produtos de origem animal

O alerta é feito pela Secretaria Municipal de Agricultura, por intermédio do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), que orienta a população a não consumir tais produtos se não tiverem passado pela devida inspeção ou manipulados sem as regras de boas práticas de fabricação.



“Sem estes cuidados, os produtos podem estar contaminados e transmitir doenças que podem ser fatais, como salmonela, cisticercose, botulismo entre outras”, informa o coordenador do serviço, veterinário Felipe Tauk.



Entre os produtos listados estão linguiça, carnes, ovos, queijos e mel. A orientação é para que o consumir só adquira o produto se tiverem o selo de inspeção, como o SIM, SIF (federal) e SISP (estadual). Na semana passada, mais 13 rótulos de produtos de origem animal foram registrados pelo serviço municipal. Todos são do supermercado Enxuto de Rio Claro, a primeira loja da rede a obter o registro.



O secretário municipal de Agricultura, Emílio Cerri, ressalta que a certificação representa segurança para os consumidores. “Ao adquirir um produto com o certificado SIM, eles terão a garantia de estar consumindo alimento com qualidade”. Cerri também aponta as vantagens do certificado para as empresas. “O produtor agrega confiabilidade aos seus produtos e estabelece um diferencial competitivo muito valorizado no mercado atual”, afirma.



Conforme números da Secretaria de Agricultura, o SIM de Rio Claro já certificou 18 empresas e mais de 100 produtos de origem animal, garantindo uma situação sanitária de alto nível no município evitando a entrada e proliferação de zoonoses e intoxicações alimentares, contribuindo com a saúde pública da população.



O município também atua com o setor de Vigilância Sanitária (Visa) no controle dos produtos alimentares comercializados pelas empresas rio-clarenses.

Para mais informações sobre o SIM, os interessados devem ligar para a Secretaria Municipal de Agricultura, nos telefones 3527-1428. A secretaria está localizada no Jardim América, Avenida 58-A, nº 600.