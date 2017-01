São Paulo conquista o Torneio Florida Cup

Após um jogo nervoso, com muita rivalidade, duas expulsões (Maicon e Kazim) e poucas oportunidades de gol, Corinthians e São Paulo empataram sem gols no Estádio Bright House Networks, em Orlando, na final do Florida Cup, torneio nos Estados Unidos.

O Timão esteve mais perto da vitória, principalmente no segundo tempo, quando perdeu três excelentes oportunidades, com Marlone, Giovanni Augusto e Romero. O paraguaio cabeceou uma bola na trave.

Nas penalidades máximas novamente o herói foi o goleiro Sidão, que defendeu duas cobranças (de Fellipe Bastos e Marciel) e garantiu a vitória por 4 a 3. Apenas Araruna perdeu para o Tricolor. Foi o primeiro título de Rogério Ceni como treinador.

Nas semifinais, o Timão goleou o Vasco da Gama por 4 a 1, enquanto o Tricolor passou pelo River Plate/ARG, também nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.

Vasco em terceiro

Com um golaço de falta por Nenê, o Vasco venceu o River Plate por 1 a 0. O resultado garantiu ao time carioca o terceiro lugar na Florida Cup.

Após vencer o Barcelona de Guayaquil na estreia do torneio por 2 a 1, o time carioca foi goleado pelo Corinthians nas semifinais. Já o River passou pelo Millionarios por 1 a 0 e caiu nos pênaltis para o São Paulo, na estreia de Rogério Ceni como técnico.

Corinthians 0 x 0 São Paulo

(3 x 4 nos pênaltis)

Local – Estádio Bright House Networks, em Orlando (Estados Unidos).

Árbitro – Jonathan Weiner (Estados Unidos).

Corinthians – Cássio; Fagner (Léo Príncipe), Pedro Henrique (Vilson), Balbuena (Yago) e Moisés (Marciel); Gabriel (Paulo Roberto), Camacho (Fellipe Bastos), Guilherme (Marlone), Marquinhos Gabriel (Giovanni Augusto) e Jô (Ángel Romero); Kazim. Técnico – Fábio Carille.

São Paulo – Denis (Sidão); Bruno (Júnior Tavares), Douglas (Lucão), Maicon, Rodrigo Caio e Buffarini (Araruana); Thiago Mendes (Neilton), Cueva (Cícero) e Luiz Araújo (João Schmidt); Wellington Nem (Wesley) e Andres Chávez (Gilberto). Técnico – Rogério Ceni.