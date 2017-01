Paulista é excluído da Copa SP e Batatais faz a final com o Corinthians

Agora é oficial. Como já era previsto, a Federação Paulista de Futebol excluiu o Paulista da 48ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. A descoberta do “gato” Brendon Matheus Araújo Lima dos Santos, que na verdade se chama Heltton Matheus Cardoso Rodrigues, fez o time de Jundiaí perder o direito de disputar a final.

O Batatais, que perdeu para o Paulista por 5 a 1 pelas semifinais, disputará o título contra o Corinthians, amanhã, às 16h, no Pacaembu. Além disso, o Paulista está automaticamente suspenso por cinco anos do torneio.

Segundo apurou o site ESPN, o verdadeiro Brendon, nome que consta nas súmulas do Paulista como zagueiro, nasceu em 1997 e está preso no Rio de Janeiro sob as acusações de roubo e tráfico de drogas.

Já Heltton não tem idade para atuar na competição, pois nasceu em 24 de março de 1994. Hoje, ele nem apareceu para treinar.

O Paulista alega ter sido vítima de fraude cometida pelo defensor e registrou um boletim de ocorrência na Polícia.