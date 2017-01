Guarda civil apresenta veículos furtados em Limeira

Na tarde de domingo, 22/01/2017, por volta das 14h, a viatura 4.36 Canil da Guarda Civil com os GCMs Aguiar e Henrique em patrulhamento pela Av. 54, no Jardim das Paineiras, deparou com um veículo Kadett, cinza, ano 92, placas BMK 6635, do município de Limeira estacionado em via pública com uma pessoa embaixo do mesmo. Diante da atitude suspeita os GCMs abordaram o indivíduo e constataram que os mesmo era menor de idade se identificando como M.H.A.G., 17 anos, o qual informou que o veículo era de sua propriedade, porém não apresentou o documento. Desconfiados os GCMs através do emplacamento conseguiram com o apoio da Guarda Civil de Limeira o contato com o verdadeiro proprietário, já que a pesquisa até aquele momento não apresentava nenhuma queixa ou bloqueio com o veículo. Através do Centro de Comunicação da Guarda Civil (CCOM), foi feito o contato com o proprietário que reside no município de Limeira/SP, o qual informou que seu veículo havia sido furtado durante a madrugada de domingo e estava se dirigindo ao Plantão Policial daquele município para registrar o furto. Diante da situação o menor foi detido pelos GCMs. Ainda no local, havia uma motocicleta Yamaha/YBR 125, vermelha, ano 2005, placa DNN 6121, de Limeira/SP que também não apresentava queixa ou bloqueio. Também foi feito contato com a proprietária, a qual estava providenciando o registro do furto. A proprietária da motocicleta também confirmou o furto ocorrido durante a madrugada de domingo. O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial, juntamente com a sua genitora, onde foi registrado o BO/PC nº 822/2017 natureza Ato Infracional/Furto/Apreensão/Devolução de Veículo e RO/GCM nº 110/2017. O veículo Kadett foi devolvido ao seu proprietário, a motocicleta foi apreendida sendo levada ao pátio do Guincho São Lucas enquanto o adolescente foi liberado pela autoridade para a sua genitora, tendo ela o compromisso de apresentá-lo junto à Vara da Infância e da Juventude. Durante a tarde a Guarda Civil com a viatura 4.87 GCMF Cortes e GCM Pedro, já haviam localizado no mesmo local, um veículo VW Voyage azul, placas CAC 9814 do município de Artur Nogueira/SP, o qual também foi furtado em Limeira.