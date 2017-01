Guarda civil apresenta motocicleta com emplacamento artesanal

Na manhã de sábado, 21/01/2017, por volta das 10h, a viatura 4.86 da Guarda Civil com os GCMs Da Silva e Andrade em patrulhamento pelo Distrito de Ajapi pela rua 6-A, avistou defronte a uma oficina mecânica de motos, uma motocicleta com um emplacamento feito artesanalmente com um material semelhante à pvc. A placa ostentava os caracteres DGR 7734 do município de Campinas. Após pesquisa da placa pela Rede Infoseg, foi constatado que a mesma pertence a uma moto Honda/CG 125 Titan KS, preta, ano 2003 do município de Nova Odessa/SP, sem nenhuma queixa ou bloqueio. A motocicleta também estava com os números chassi suprimidos e possui restrição de circulação. O proprietário da oficina foi indagado pelos GCMs quanto a procedência da moto, porém o mesmo não soube informar quem seria o dono da motocicleta e nem o endereço e telefone de seu cliente. Considerando que já haviam várias reclamações referente a essa moto com esse emplacamento adulterado, a motocicleta foi conduzida até o plantão policial, onde foi registrado o BO/PC nº 795/2017, natureza Adulteração de Sinais de Identificação de Veículo e RO/GCM nº 104/2017.