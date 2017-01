Estados Unidos – curiosidade: Fenômeno da Aurora Boreal pode ser contemplado também nos EUA

E. Cortez

A natureza oferece muitas atividades gratuitas e observar o céu acabou se tornando atração turística, já que as grandes cidades já não permitem que os moradores sequer vejam estrelas. Fenômenos como a aurora boreal encantam qualquer um e a maioria das pessoas acredita que esse espetáculo seja exclusivo de países nórdicos, como Suécia, Islândia e Finlândia.

É claro que o fenômeno, também conhecido como “luzes do norte”, é recorrente em lugares muito frios na Europa e no Ártico, mas o que muita gente não sabe é que ele pode ser apreciado até mesmo nos Estados Unidos, onde é perfeitamente visível em alguns lugares mais ao norte.

Existe, porém, algumas ressalvas na hora de procurar por este passeio. Assim como todos os fenômenos naturais, a aurora não obedece as nossas vontades e, portanto, não há garantia alguma de que você irá vê-la. As condições climáticas influenciam diretamente em sua visualização, tornando necessários alguns itens como a escuridão, céu limpo, atividade solar e, enfim, o encontro de uma zona adequada.

Basicamente, o fenômeno nada mais é do que partículas carregadas do Sol que penetram a atmosfera da Terra e criam cores vibrantes – tons de verde, azul, violeta, vermelho, rosa e amarelo – que brilham e criam redemoinhos no céu da noite.

Se você quer ver o fenômeno sem ir para lugares extremamente frios, e está programando viagem aos Estados Unidos, conheça alguns dos locais onde a aurora boreal é visível:

Parque Nacional de Denali, Alasca– Localizado a aproximadamente 383 quilômetros ao norte de Anchorage, o parque é um dos destinos favoritos de quem gosta de acampar e caminhar pelas montanhas – sem contar a abundante vida selvagem existente no local. O outono é a melhor época para se ver as luzes (especialmente a partir da segunda semana de agosto), mas não se esqueça dos agasalhos devido ao frio da região.

Floresta Nacional de Idaho Panhandle, Idaho – No inverno, esses locais, que ficam a cerca de 80 quilômetros ao sul da fronteira com o Canadá e 150 quilômetros ao nordeste de Spokane, estado de Washington, oferecem noites escuras e claras, ideais para avistar as luzes do norte. Como muitas vezes a aurora se reflete no lago, o fenômeno natural ganha outra perspectiva.

Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Aroostook, Maine – Localizado na fronteira entre os EUA e o Canadá, Aroostook County é pouco habitada, o que significa que existe pouca ou nenhuma iluminação que comprometa a vista da aurora boreal. Fique no Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Aroostook, que engloba mais de 2,1 mil hectares de pântanos, florestas e mangues. As noites frias e abertas são as mais comuns para se vislumbrar a aurora boreal, mas também é possível que o fenômeno ocorra na primavera e no outono por conta das tempestades magnéticas.

Em 2015, por exemplo, Uma rara exibição da aurora boreal causou surpresa e um belo espetáculo perto da cidade de Minneapolis, já que poucas vezes as luzes são vistas em uma região tão ao sul.