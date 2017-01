Denúncia anônima auxilia na prisão de traficante de drogas

Durante patrulhamento, no Recanto Paraíso, os policiais da equipe do Canil, receberam a denúncia, que relatava que um traficante estava comercializando drogas no bairro e após serem informados sobre as características do infrator, o localizaram. Ao submetê-lo à busca pessoal, com apoio do cão de faro Avallon, foram localizadas 55 pedras de crack e a quantia de R$ 10,00.

Na sequência o criminoso foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.