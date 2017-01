Defesa Civil interdita estrada que teve ponte arrastada em Batovi

As fortes chuvas do final de semana também trouxeram transtornos aos moradores do distrito de Batovi

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, esteve em Batovi no início da noite deste domingo (22) para verificar as condições da estrada que teve uma ponte arrastada pelas águas.

A Defesa Civil foi acionada e interditou o trânsito no local, utilizado como acesso dos moradores à rodovia Rio Claro-Araras.

Nesta segunda-feira (23), técnicos da prefeitura farão uma vistoria para definir quais as providências a serem tomadas.