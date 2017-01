Ana Lucia Missaglia Guarnieri

“Dai e vos será dado, recebereis uma medida boa, calcada, sacudida, transbordante” (Lc. 6, 38).

***********************

“Quem é o homem mortal para que Te lembres dele?” Sl 8,4

***********************

Sábado p.p. (21) o “Diário do Rio Claro” publicou dois excelentes artigos que retratam o momento da crise que atravessamos: “O mais notável é que muitos estão desanimando! Estudiosos da Bíblia chegam à conclusão de que estamos no caminho do Apocalipse” Dr. Augusto Hofling. “ Quem quer que o substitua ( Teori Zavascki, ex-ministro do STF) independentemente de sua maior ou menor competência e honestidade, já vai começar seu trabalho eivado de suspeitas, tanto por parte da opinião pública, como por parte de outros magistrados ou políticos aos quais interessa a apuração dos fatos criminosos até agora investigados pela Lava-Jato. Se não se quiser tornar também um mártir, terá que proceder com moderação e cautela e isto, infelizmente, já pode ser considerado um retrocesso e uma vitória de certos setores retrógados” Sérgio Mauro, Professor da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara.

Pois é… “misterioso” acidente aéreo ceifou a vida daquele que Deus nos enviou como um “outro” Rui Barbosa a cuidar de nós como Pátria (que “não é ninguém, são todos”), coibindo o poder entregue às “mãos dos maus”, impedindo que os atos terroristas externos, ainda maiores que as tristes chacinas dos presídios e das quase duas centenas de crimes, praticados, no dia-a-dia do brasileiro, nos acometam devido “ao tamanho” da extorsão do dinheiro público e da exploração indevida dos recursos do “solo gentil” da nação brasileira.

Refletindo um pouco, a injustiça é causa de tudo isso, pois a justiça, além de vir antes da caridade, é o pilar que sustenta seu alicerce inspirado na Lei de Moisés e homologado na sabedoria do Evangelho.

Hoje está mais fácil entender o dinheiro como energia que move o mundo, constituindo-se no poder que atrai o ter mais do que o ser, a criação de impérios artificiais (tecnológicos, pela civilização de hoje) a revelia das malocas que se despencam dos morros com as chuvas, procurando-se pela VIDA de uns e de outros. São Paulo dizia que os que vivem somente para os bens desta vida são os mais miseráveis e que os abnegados nem imaginam o bem que os aguarda na vida que por aqui sonharam em viver harmoniosamente (isto é comprovado pela ciência agora).

Fala-nos a sabedoria: “Quem é o homem mortal para que te lembres dele”? (Rei Davi, salmo 8, 4)

Olhando a Terra pelo telescópio, cientistas a definem como uma poeira do Universo. E nos seus bilhões de anos, depois da ameba, surge o Homo Sapiens que tem consciência de existir por tempo limitado, no máximo até cem anos, quando prestará contas da sua pequena-grande administração ao Todo Poderoso, já sendo o consumista injusto, dono de celeiros do tempo do Senhor, advertido por Ele : “Louco, sua alma será pedida de volta ainda hoje”.

Não é sem motivo que o Filho do Deus vivo nos ensina como participar do Seu Reino e cumprir os deveres para com os superiores que nos governam: “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”

O verbo que o Senhor usou é DAR, o que não se faz sem amor. Ele nos DEU a sua vida para que andássemos na luz (em trevas não se pode andar). Na luz esteve/está Zavascki a favor da “Pátria amada, Brasil”.

O povo brasileiro é maravilhoso! Busca pela fé o que não consegue pela justiça . Ultrapassa barreiras pelo amor que oferece aos irmãos. Pela TV séc.21, o terço dos homens com 180 participantes com sede na Igreja de São Paulo Apóstolo de Piracicaba transmitiu respeito, fidelidade, conhecimento do Evangelho e de sua prática como auxílio mútuo em comunidade, tornando bem presentes as Pessoas de Cristo, de Sua Mãe Maria e de São José pela vida da Família. (-Haverá maior justiça e dignidade no microcosmo do que o dinheiro honesto em troca do trabalho prestado pela sobrevivência do homem?- O macrocosmo não concorrerá a seu favor?)

“ Dai e vos será dado, recebereis uma media boa, calcada, sacudida, transbordante”(.Na hora da Crucificação do Amor feito Homem, havia dois ladrões a seu lado e ao arrependido, que o reconheceu, Ele disse: “Hoje mesmo estarás comigo no Paraíso”). Amar é o verbo, dar é realizar o seu reino.