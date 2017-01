Conferência Municipal de Saúde das Mulheres debate integralidade e igualdade

Acompanhando as diretrizes do Ministério da Saúde, o tema central do evento é “Saúde das mulheres: desafios para a integralidade com equidade”. Além dos grupos de discussão, está programada palestra com a médica Estela Pedreira do Conselho Estadual de Saúde.

A conferência municipal é etapa que antecede as atividades em âmbito estadual e nacional. Neste ano o objetivo é propor diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres.

A partir do eixo central também estão previstas as discussões temáticas, divididas em quatro temas: o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres; o mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres; vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres; políticas públicas para as mulheres e a participação social.

Um dos objetivos é reunir vários segmentos da população no debate da política nacional de atenção integral à saúde das mulheres e nas políticas de equidade. Entre esses segmentos estão a população negra (foco de temas como racismo, desigualdades étnico-raciais e racismo institucional); população LGBT (discriminação por orientação sexual e identidade de gênero/preconceito e estigma social); população em situação de rua (reconhecimento dessas pessoas como cidadãos de direitos); e população do campo, da floresta e das águas (redução de riscos decorrentes dos processos de trabalho e das tecnologias agrícolas).

As conferências possibilitam que a população ajude a definir estratégias de ação e a elaborar políticas públicas em vários setores. Daí a importância do empenho de todos na discussão para o fortalecimento das políticas para saúde das mulheres.