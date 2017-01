Coluna Edmar Ferreira

Novamente o brasileiro se emocionou e chorou no sábado. A entrada do goleiro Jackson Follmann de cadeira de rodas, sem o pedaço da perna direita, foi de cortar o coração. Acompanhado de Neto e Alan Ruschel, outros dois sobreviventes, o arqueiro ergueu o troféu de campeão da Copa Sul-Americana.

Mas eu acredito que a parte da homenagem na Arena Condá que mais doeu em nós brasileiros, foi ver os familiares das vítimas recebendo as medalhas de campeão. Muitas esposas beijaram as alianças e apontaram para o céu. Filhos e pais também choraram muito. Foi de arrebentar os nossos corações.

A TV Globo deu um show na cobertura deste amistoso da solidariedade, mesmo entrando às 16h25 (achei uma tremenda falta de sensibilidade). Mas enfim, é ela que manda. Galvão Bueno foi muito bem tratado e relatou esse carinho nas redes sociais. Foi homenageado com uma estátua. Foi bacana ver o narrador Rafael Henzel, outro sobrevivente, narrando o gol do seu amigo Douglas Grolli. E como descreveu bem o primeiro gol da Chapecoense após a tragédia.

Dentro de campo, estava na cara que o amistoso em Chapecó terminaria empatado. Mas parece que nem foi combinado, tamanha disposição dos times. Vitinho marcou um golaço e é apontado como o novo Gabriel Jesus do Palmeiras. A diferença é que o novato é marrento e precisa deixar de ser mala o quanto antes. Não fez nada ainda. Tá muito longe do atual craque do Manchester City.

Fora dos planos de Eduardo Baptista para esta temporada, o atacante argentino Mouche foi emprestado ao Olimpia, do Paraguai. Seu último clube foi o Estrela Vermelha, da Sérvia, equipe que defendeu por seis meses. Mouche tem contrato com o Verdão até julho de 2019.

São Paulo foi campeão do Florida Cup. Curiosamente empatando os dois jogos sem gols, contra River Plate e Corinthians. A defesa está sólida, com três zagueiros. Mas o ataque precisa colocar o pé na forma, em especial o argentino Chavez, que perdeu um caminhão de gols nos EUA.

To achando que o Wellington Nem será o “CARA” do São Paulo nesta temporada. Foi uma contratação muito boa. Com a chegada do volante Jucelei, ex-Corinthians, Tricolor deve melhorar ainda mais. Bom para Rogério Ceni, que começa sua carreira como técnico já conquistando um título.

Corinthians não foi mal no Florida Cup. Goleou o Vasco da Gama por 4 a 1 e jogou melhor do que o São Paulo na final. Perdeu três excelentes oportunidades com Marlone, Giovanni Augusto e Romero. Acho que o Timão, mesmo com todas as dificuldades, está no caminho certo.

Corinthians não conseguiu retornar ao Brasil ontem, como estava previsto. Depois de participar da Florida Cup, o Timão embarcaria, mas um alerta de tornado impediu o voo. Com o adiamento, os jogadores retornaram a um hotel em Orlando para dormir.

Na Copa São Paulo de Juniores, o Timãozinho continua dando show. Agora foi a vez de despachar o Juventus por 3 a 0, na Arena Barueri. São 8 jogos e 8 vitórias. O técnico Osmar Loss tem 33 jogos à frente desta equipe. Ganhou 30, empatou 2 e só perdeu 1 vez. Sob seu comando o ataque alvinegro marcou 104 gols.

Santos confirmou seu sexto reforço para esta temporada. Trata-se do atacante Bruno Henrique, do Wolfsburg, da Alemanha. O Peixe vai desembolsar cerca de 4 milhões de euros (R$ 14 milhões) para contar com o goleador de 26 anos.

As cifras superam o zagueiro Cleber (R$ 7,4 milhões) e tornam Bruno Henrique o jogador mais caro da gestão de Modesto Roma. Era um pedido do técnico Dorival Júnior, que o admirava desde o Brasileirão em que vestiu a camisa do Goiás. Naquele ano, Bruno Henrique marcou 7 gols. Mas é bom lembrar que na Europa foram 17 gols e nenhum Pimba!

Os outros cinco reforços contratados pelo Santos são o lateral Matheus Ribeiro, o zagueiro Cleber, o volante Leandro Donizete e os também atacantes Vladimir Hernández e Kayke.

A notícia não é nada boa para o Real Madrid. Na vitória sobre o Málaga por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol, o lateral Marcelo sofreu um estiramento de grau dois no bíceps femoral esquerdo. Desta forma, Marcelo ficará, no mínimo, um mês afastado dos gramados.

Zagueiro Alex Silva, ex-Rio Claro, fez sua estreia pelo Jorge Wilstermann, clube boliviano que defenderá em 2017. O defensor, de 31 anos, participou do jogo-treino de sua equipe contra o Universitario San Simon, na vitória por 3 a 0. O becão marcou um dos gols.

Velo Clube venceu o São Carlos por 1 a 0, em jogo-treino realizado no Benitão. O único gol foi anotado por Leandro Costa. Técnico Álvaro Gaia escalou: Marcelo Bonan (João Paulo); Mizael (Rafael Tavares), Tiago Bernardi (Duda), Edson Rocha (Andrezão) e Adriano Garça(Flavinho); Niander (PC), Artur (Gustavo Silva), Léo Aquino (André Luiz) e Cristian (Felipe Piovesan); Flávio Carioca (Leandro Costa) e Julio Madureira (João Pedro).

Já o Rio Claro jogou amistosamente contra o Noroeste, no Schmidtão, e venceu por 3 a 2. Azulão, do técnico Sérgio Guedes, fará sua estreia na Série A-2 no sábado, às 16h, contra o União Barbarense, em Santa Bárbara d’Oeste. Já o Velo Clube recebe o Bragantino, às 19h. O jogo do Rubro-Verde será mostrado ao vivo pela Rede Vida de Televisão.

Fábio Balassiano, um dos jornalistas esportivos mais bem informados quando o assunto é basquete, trouxe a informação que o pivô Rafael Hettsheimeir deixou Bauru. O jogador da Seleção Brasileira assinou contrato com o Fuenlabrada, da Espanha. O pivô desembarca na Europa hoje.

Curiosidade do dia: O último clássico entre Palmeiras e Corinthians disputado no Parque Antarctica aconteceu dia 21 de janeiro de 1976 e acabou empatado em 1 a 1, gols de Tião para o Timão e Nei para o Verdão.