Classificado, Brasil Sub-20 enfrenta Colômbia

Após vencer o Paraguai por 3 a 2, domingo em Ambato, a Seleção Brasileira garantiu uma vaga no Hexagonal Final do Campeonato Sul-Americano Sub-20. É a primeira equipe a se classificar para a próxima fase, com duas rodadas de antecedência.

Com as vitórias sobre Equador (1 x 0) e Paraguai (3 x 2) e o empate com o Chile (0 x 0), a Seleção Brasileira chegou aos 7 pontos, o que lhe garante um lugar entre os três primeiros colocados do Grupo A.

Hoje o Brasil entra em campo para enfrentar a Colômbia, às 19h15, no Estádio Olímpico de Riobamba.

O Brasil venceu o Paraguai com gols de Matheus Sávio, Richarlison e Felipe Vizeu. O técnico Rogério Micale escalou: Caíque; Dodô, Gabriel, Robson e Guilherme Arana; Caio Henrique (Maycon), Douglas Luiz e Matheus Sávio; Léo Jabá, Richarlison (David Neres) e Felipe Vizeu (Artur).