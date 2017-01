ARAPS de RC pede apoio aos aposentados contra reforma da previdência

Norma Lopes Gonçalves, presidente da associação, está retransmitindo texto enviado pela FAPESP – Federação dos Aposentados do Estado de São Paulo, conclamando a população a manifestar-se junto aos políticos, no sentido de impedir que a Reforma da Previdência seja aprovada tal como enviada pela presidente Michel Temer, especialmente com relação à idade mínima para aposentadoria. Em determinadas ocupações, como, por exemplo, político que só faz falar, dá para aposentar com 65 anos como deseja o governo (se o Alzheimer permitir). Profissões mais extenuantes não permitem realizar serviços com idade mais avançada.

Temer descarta negociar retirada da idade mínima da reforma da previdência

O presidente Michel Temer afirmou na segunda-feira (16), em entrevista à agência Reuters, que a definição de uma idade mínima para os trabalhadores se aposentarem é um ponto “fundamental” da reforma da Previdência, que foi enviada em dezembro ao Congresso Nacional. O peemedebista descartou negociar a retirada deste ponto do pacote de propostas para mudar as regras previdenciárias. Pesquisa aponta que mais de 50% das pessoas desaprova a reforma previdenciária; mas um ponto importante é que apesar de não concordarem com a reforma, não fazem nada para impedi-la.

“Se cada um de nós realizarmos um protesto, enviando e-mail, cartas ao seu deputado e ao Congresso todo, dizendo NÃO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA, nós teremos o começo de uma mudança. Só pressionando esse governo vamos conseguir algo. ACORDE MEU POVO, VAMOS A LUTA!” – frisa Norma, que ainda diz:

“Precisamos nos mobilizar e garantir que nossos direitos não sejam retirados para manutenção das mordomias dos senhores políticos. VAMOS À LUTA APOSENTADO!” – finaliza Norma.