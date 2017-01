Shopping Center Limeira realiza tarde de prêmios

Mais uma vez, a Campanha de Natal do Shopping Center Limeira foi um sucesso e premiou duas limeirenses. A entrega dos prêmios aconteceu na sexta-feira, dia 19, às 17h, no shopping

A campanha “Minha Viagem de Natal” do Shopping Center Limeira em parceria com a CVC presenteou as vencedoras com pacotes de viagem all inclusive para Porto de Galinhas.

A dona de casa, Nara Rubia Vilela dos Santos, 25 anos, foi uma das contempladas. A moradora do Jardim Cavinato participou do sorteio com 69 cupons.“Eu estava na manicure quando recebi a ligação do shopping. Fiquei surpresa com a notícia e muito feliz. É a primeira vez que ganho uma viagem em um sorteio. Vou viajar com o meu marido, Claudomir”.

Lillya Ribeiro Barros, 30 anos, participou da Campanha com 22 cupons. A moradora do Jardim Vitória também foi presenteada com a viagem. Grávida de oito meses, a empresária comemorou. “O ano começou bem, em fevereiro nasce meu filho e ainda vou viajar. Ano passado queria tanto ter viajado, mas não consegui por causa da gravidez, mas este ano eu vou”, comentou ela.

Campanha

A campanha “Minha Viagem de Natal” do Shopping Center Limeira em parceria com a CVC ocorreu de 25 de novembro a 30 de dezembro. Nesse período, os clientes trocaram as notas fiscais (totalizando R$ 100) por cupons e depois de preenchidos, eles foram depositados na urna localizada no interior do shopping. O sorteio aconteceu na primeira semana de janeiro. “É sempre muito bom presentear nossos clientes, compartilhar desta alegria. Só tenho que agradecer a todos que participaram da Campanha. A promoção mais uma vez foi um sucesso”, afirmou o superintende do Shopping Center Limeira, Alexandre Gabriel.

Viagem

As vencedoras visitarão um dos cenários mais paradisíacos do Brasil, Porto de Galinhas, com direito a passagem aérea, hospedagem no resort Enotel Spa & Resort localizado em uma das praias pernambucanas mais bonitas, sistema all inclusive e traslado do aeroporto/hotel. “A parceria com o Shopping Center Limeira acontece pela segunda vez e é um evento que todos gostam, elogiam e atrai muita gente. Foi sensacional”, finalizou Carmem Woight, proprietária da CVC.