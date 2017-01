Rio Claro inicia o ano sem nenhum caso de dengue

Passados 20 dias do início do ano, Rio Claro não registrou nenhum caso confirmado de dengue

O primeiro boletim de 2017, foi divulgado nessa sexta-feira (20) pela Vigilância Epidemiológica da Fundação Municipal de Saúde. Foram registrados apenas sete casos suspeitos de dengue, dos quais quatro já foram descartados.

Também não há nenhum caso de paciente com chikungunya nem zika vírus, outras duas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Vale lembrar que a população deve estar atenta no combate aos focos do mosquito transmissor. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. A prevenção é a única arma contra a doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.