Prefeito Juninho recebe vice-governador em Rio Claro

A convite do prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, o vice-governador de São Paulo, Márcio França, conferiu pessoalmente na sexta-feira (20) a grave situação do trevo da rodovia Washington Luís na entrada de Rio Claro.

Juninho defende que o governo do estado providencie uma ação emergencial enquanto não há condições financeiras para a reestruturação completa daquela área. “O tempo urge, por isso trouxemos o vice-governador para conferir ‘in loco’ a situação e reforçar a ele o pedido de ações do governo estadual para resolver este problema que se arrasta há anos”, explica o prefeito, destacando a importância política da visita.

Antes da vistoria, o prefeito de Rio Claro esteve com Márcio França em São Carlos numa inauguração de estrada e conversou sobre o trevo também com representante da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), da concessionária responsável pela rodovia e com o secretário estadual de Logística e Transportes, Alberto José Macedo Filho.

Após o evento em São Carlos, Juninho fez o convite ao vice-governador que prontamente se colocou à disposição para verificar de perto a situação do trevo em Rio Claro. O vice-governador também defende a ideia de uma ação rápida na entrada da cidade, passagem utilizada ainda por moradores da região do Inocoop, Palmeiras e Terra Nova. “Constatamos a gravidade do problema e vamos levar a proposta da intervenção mais simples e de execução ágil ao governador”, disse França, que pôde verificar o grande volume de veículos que passa pelo local.

A situação mais preocupante no momento é a erosão provocada pelo córrego da Servidão que passa pelas imediações e está deteriorando uma das pistas do trevo, no sentido bairro-centro, comprometendo a segurança de motoristas e pedestres. “Estamos em constante alerta com relação a esses problemas, que precisam de atenção urgente do governo do estado e da concessionária que administra a Washington Luís”, observou Juninho.

A proposta de um projeto alternativo, de menor custo, é para dar ao trevo condições seguras de tráfego naquela entrada da cidade o quanto antes. O projeto mais amplo, orçado em cerca de R$ 200 milhões, inclui a construção de um novo trevo e não seria finalizado em menos de três anos. “Neste momento de crise financeira não há recursos para um projeto deste tamanho, por isto temos que buscar um projeto menor”, afirma Juninho.

Essa é a segunda vez nesta semana que o prefeito de Rio Claro trata com o governo do estado das condições da entrada da cidade pela rodovia Washington Luís. Na segunda-feira (16) Juninho reuniu-se com o governador Geraldo Alckmin e incluiu o assunto na pauta da reunião, realizada no Palácio dos Bandeirantes.