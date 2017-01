Polícia militar prende criminosos pela pratica de roubo

Durante patrulhamento, os policiais receberam informações de que três criminosos haviam roubado um malote, no município de Cordeirópolis, e após serem informados sobre as características dos infratores e do veículo utilizado, obtiveram sucesso em localizar dois deles, no Jardim Boa Esperança, em Rio Claro. Ao realizarem vistoria na residência dos criminosos, os policiais obtiveram sucesso em localizar munições de revólver e diversos produtos de procedência duvidosa.

Conduzidos ao Plantão Policial, os criminosos foram reconhecidos como autores do roubo em Cordeirópolis, sendo ambos encaminhados ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.