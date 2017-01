Polícia militar prende criminoso, esclarece furto e recupera veículo

Durante patrulhamento, no Jardim São Paulo, os policiais avistaram um veículo, sendo conduzido por uma pessoa, em atitude suspeita, a qual ao visualizar a viatura, empreendeu fuga, sendo acompanhada e detida. Após realizarem a abordagem, vistoriarem e consultarem os dados do veículo constatou-se que o emplacamento estava adulterado e que o automóvel tratava-se de produto de furto, pelo município de São Carlos. Indagado o infrator, ele confessou que havia praticado o furto e adulterado as placas.