Polícia militar localiza dois criminosos procurados pela justiça

Policiais Militares, da 1ª Companhia, em Rio Claro, no último dia (18), localizaram dois criminosos procurados pela justiça

No início da tarde, no Jardim Hipódromo, os policiais avistaram uma pessoa em atitude suspeita e após realizarem a abordagem e consultarem seus dados pessoais, constataram que ela estava sendo procurada pela justiça. Posteriormente, os policiais realizavam patrulhamento, no Jardim Bandeirantes, quando localizaram outro criminoso que também estava sendo procurado.