Nova gestão do Arquivo quer ampliar atendimento ao público

A arquiteta e urbanista Mônica Cristina Brunini Frandi Ferreira é a nova superintendente do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”.

“Monica com certeza trará muita qualidade e renovação ao Arquivo”, afirmou o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, ao assinar a portaria de nomeação da nova superintendente na tarde de sexta-feira (20), na sede da autarquia com a presença de seus funcionários e membros do Conselho Superior do Arquivo Público. “Fiz questão de realizar a nomeação aqui, porque reconhecemos a importância do Arquivo para Rio Claro e o profissionalismo de sua equipe”, disse o prefeito, acrescentando que foi uma decisão difícil apontar um nome entre os três indicados pelo Conselho do Arquivo, pois todos têm condições de desenvolver um bom trabalho.

Monica destacou o fato de Juninho ter respeitado a lista tríplice do conselho, disse ser mais uma na equipe de trabalho e que seu objetivo é colocar o Arquivo à disposição da população. “As informações do nosso acervo precisam cada vez mais estar disponíveis para toda comunidade. Vamos trabalhar a produção e difusão das informações recorrendo às novas tecnologias”, afirmou.

Acompanhado de Mônica e conselheiros, o prefeito Juninho percorreu as instalações do Arquivo e conversou com funcionários sobre o funcionamento de seus vários setores. Juninho consultou alguns materiais do acervo e confirmou que a administração municipal quer fortalecer as ações ali desenvolvidas.

Monica Frandi Ferreira é graduada (1990) em Arquitetura e Urbanismo, tem Especialização (1993) em Urbanismo Moderno e Contemporâneo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontificia Universidade Católica de Campinas. Possui mestrado (2002) em Estruturas Ambientais Urbanas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) e doutorado (2016) em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP.

Mônica é coordenadora pedagógica dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Tecnólogo em Design de Interiores da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro, Asser de Rio Claro e de Porto Ferreira. A nova superintendente era membro do Conselho Superior do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro.