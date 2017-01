Maiores de 60 anos reduzem inadimplência

Em dezembro, índice ficou em 1,50% e valor médio das compras dos mais experientes foi de R$ 786

. No Sudeste, os consumidores acima de 60 anos foram os que apresentaram menor taxa de inadimplência durante o mês de dezembro: com índice de 1,50% (que representa redução de 1,31% em relação ao apurado em novembro), eles desbancaram todos os outros grupos analisados pela pesquisa TeleCheque, serviço da MultiCrédito. E isso não significa que eles diminuíram o valor de gastos nesse período – ao contrário: passaram de um tíquete médio de R$ 781 para o de R$ 786.

Apesar disso, perderam participação de mercado na comparação com as gerações X e Y, totalizando 37% – ante 39% no mês anterior.

Ainda segundo dados da pesquisa, na classificação entre homens e mulheres, elas honraram mais pagamentos no período, com 96,64% e tíquete médio de R$ 1.073. Enquanto isso, os homens mantiveram em dia 96,04% dos pagamentos e gastaram menos, R$ 1.105 no período.

