LUZES DA CIDADE: UM CASO CURIOSO

Augusto Hofling No mandato do presidente A.Jackson ( 1767- 1845) a Suprema Corte dos Estados Unidos condenou George Wilson, por grave crime, à Forca. Mas este político concedeu perdão ao criminoso, porém Wilson surpreendeu a todos rasgando seu indulto, jogando os pedaços no chão da cela. Após muitas discussões os juizes reafirmaram a sentença: declarando que o condenado deveria ser executado porque não aceitou tal benefício. Este fato foi muito discutido pela população e também os próprios teólogos cristãos compararam este acontecimento à condenação eterna, uma vez que a salvação do homem no julgamento final depende da aceitação da obra redentora de Jesus Cristo: todo ser humano tem o privilégio de ser perdoado desde que aceite como válida a oferta gratuita de Deus que permitiu que Seu filho fosse sacrificado na cruz de forma humilhante e dolorosa, portanto, o homem pode receber de presente o indulto pelos seus numerosos erros e crimes cometidos durante toda uma vida. O mais curioso de tudo é que “muitos serão chamados, porem poucos são os que aceitam tal presente do céu”. O caso de George Wilson revela o drama de sua repulsa por ter cometido crime grave e ele mesmo se arrependeu, ele mesmo se condenou. Estamos, no Brasil, vivendo momento lastimável! O noticiário policial da prisão de Manaus chocou o mundo todo, porque ultrapassa a própria imaginação humana: Meu Deus! A que ponto pode chegar o ser humano! De todos os ângulos uma análise de tal acontecimento nos leva a verificar erros aos montes. O ser humano pode chegar ao ponto máximo da bestialidade, como também ao máximo da humilhação em função de um sistema injusto: milhões para uns privilegiados no poder, menos do que nada para o povo! O mais notável é que muitos estão desanimando! Estudiosos da Bíblia chegam a conclusão de que estamos no caminho do Apocalipse. Lembremos sempre do exemplo de amor do Mestre dos Mestres, o mais simples, ao mesmo tempo possível de ser seguido: “Amigos, diz Ele:: “Amem seus semelhantes da mesma forma como Eu amei vocês todos.” No amor não existe maldade, pelo contrario, no amor existe só vida contínua, eterna.”