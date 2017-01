Juninho cobra solução e impõe vistoria técnica em novos empreendimentos

Desta vez participaram todos os setores que cobram solução e também de representantes da empresa responsável pela construção.

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, coordenou a reunião e demonstrou sua indignação com a situação do empreendimento, anunciando que a Prefeitura de Rio Claro vai adotar medidas para evitar que aconteçam casos similares em futuros projetos habitacionais. “Os próximos empreendimentos não serão entregues sem antes passar por uma vistoria técnica e não política”, afirma Juninho.



Segundo os moradores, as obras no Jardim das Nações foram aceleradas na reta final do ano passado, o que prejudicou sensivelmente a qualidade dos serviços. Depois de meses à espera da entrega dos apartamentos, os moradores receberam as chaves em dezembro. Desde então, enfrentam vários problemas estruturais que se agravaram por causa das chuvas. O grande número de queixas mobilizou o poder público a buscar alternativas para atender as reivindicações dos mutuários.



Na reunião de quarta-feira (18), a empresa foi pressionada a apresentar soluções para os problemas decorrentes da construção. O prefeito Juninho da Padaria foi enfático na cobrança. Segundo ele, a prefeitura irá utilizar todos os instrumentos legais disponíveis para preservar os direitos dos mutuários. “Vamos exigir uma solução. A administração municipal não quer ser adversária da construtora, mas não abre mão de resolver os problemas do residencial e evitar mais transtornos e prejuízos aos moradores”, disse Juninho.



A Promotoria de Justiça anunciou que vai instaurar inquérito para apurar as responsabilidades. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) orientou os moradores a utilizarem o serviço gratuito de defensoria pública. A empresa ficou de apresentar as providências que serão tomadas para solucionar os problemas nos prédios.



Do encontro no Paço Municipal participaram também o vice-prefeito e secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba; o secretário de Habitação, Anderson Golucci; o secretário de Obras, Paulo Roberto de Lima; o promotor de Justiça, Gilberto Porto Camargo; o representante da OAB, Alexandre Carrille; além de representantes da empresa Direcional, responsável pela construção dos apartamentos; moradores e síndicos dos prédios.

A Câmara Municipal esteve presente com 17 vereadores: Julinho Lopes, Paulo Guedes, Luciano Bonsucesso, Maria do Carmo Guilherme, Val Demarchi, Seron do Proerd, Hernani Leonhardt, Rogério Guedes, Carol Gomes, Geraldo Voluntário, Irander Augusto, Adriano La Torre, Rafael Andreeta, Thiago Japonês, Ney Paiva e Yves Carbinatti.

O Jardim das Nações 2, com 1.168 apartamentos, fica na região do bairro Terra Nova. Outros 928 apartamentos estão em construção no local. No total, o Jardim das Nações terá 2.096 moradias. O empreendimento é do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, realizado em parceria com a prefeitura e o governo estadual, por meio do programa Casa Paulista.