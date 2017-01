José Campos recebe assessor do presidente do PSD

Kassab representou, na oportunidade, o presidente nacional do PSD, Guilherme Campos. Também participaram do encontro, os assessores Noedyr da Silva Bueno e Bruno Lourenço da Silva.

Durante o encontro, o prefeito atualizou o assessor sobre a situação atual do município, demandas e prioridades para este primeiro ano do mandato. “Estamos muito satisfeitos por estarmos em Ipeúna com o prefeito José Campos, que certamente continuará a ter todo o apoio necessário para o seu desenvolvimento; estamos à disposição”, reiterou Maurício.

José Campos agradeceu e ressaltou a importância do apoio. “Temos muito a ganhar com esse apoio. Enquanto deputado, Guilherme Campos foi um dos parlamentares que mais ajudou o município de Ipeúna e temos a certeza que continuará a nos apoiar naquilo que for possível”, considerou o prefeito.