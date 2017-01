Jardim Novo Wenzel é pauta de parlamentar

Situação que envolve muitos bairros do município, as chamadas pontas de rua sem pavimentação asfáltica está na pauta de trabalho de Luciano Bonsucesso. Após vistoria no Jardim Novo Wenzel, o parlamentar constatou que muitas famílias solicitam investimento há muito tempo.

As pontas de ruas, salienta o vereador, geram críticas da população que não entende o motivo pelo qual somente na frente de suas moradias não há asfalto. Diante do quadro, Luciano Bonsucesso esteve reunido com o secretário municipal de Obras, engenheiro Paulo Roberto de Lima e com o presidente da Câmara Municipal, André Godoy.

“Nestes trechos sem asfalto, as pessoas sofrem com a poeira nos dias quentes e com a lama em épocas de chuvas”, comenta o parlamentar ao observar que a solução do problema não depende de investimento alto. “Assim como o Jardim Novo Wenzel, outros bairros da cidade sofrem com situação semelhante. Defendo que a administração municipal defina um calendário para realizar as melhorias”, completa Luciano. A Secretaria Municipal de Obras está mapeando as áreas para apurar o custo do investimento.