Excesso de chuvas paralisa novamente ETA 2 em Rio Claro

O grande volume de chuvas dos últimos dias fez com que, neste sábado (21 de janeiro), o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) novamente suspendesse o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA 2), na estrada de Ajapi, em Rio Claro. Situação semelhante ocorreu no domingo, 15 de janeiro.

A paralisação deste sábado (21) foi feita às 15h30. Técnicos do Daae estão fazendo monitoramento permanente das condições da água do Corumbataí para que a estação de tratamento volte a operar o quanto antes e o abastecimento de água à população seja normalizado.

Se a paralisação da ETA 2 se prolongar por muito tempo, o Daae irá suspender o conserto de uma adutora na Avenida 8-A, programado para este domingo (22) e que exigirá a paralisação da outra ETA de Rio Claro, a ETA 1, localizada no bairro Cidade Nova e que abastece a outra parte da cidade. “Evidentemente, não podemos paralisar as duas ETAs ao mesmo tempo”, explica o superintendente do Daae, Francesco Rotolo. O conserto deste domingo também não será realizado se continuar chovendo.

A ETA 2, em Ajapi, paralisada neste sábado, é responsável por 60% da água distribuída no município e sua fonte de captação é o rio Corumbataí, que, em razão das chuvas, recebeu muitos sedimentos arrastados de suas margens, inviabilizando tecnicamente a captação e o tratamento da água para distribuição à população.

A paralisação da ETA 2 poderá causar interrupção no fornecimento de água ou baixa pressão nas torneiras vários bairros.