Em poucas horas polícia militar localiza três criminosos

Policiais Militares, pertencentes a 2ª Companhia do 37º BPMI, em Brotas, na última terça (17), localizaram três criminosos procurados pela justiça e prenderam um traficante de drogas.

A primeira ocorrência foi registrada durante a manhã, no Jardim Taquaral. Os policiais militares foram solicitados para prestarem um apoio a Polícia Civil do município, com o objetivo de localizarem um traficante de drogas, procurado pela justiça, e após realizarem diligências, localizaram o criminoso.

Posteriormente os policiais receberam informações de outro criminoso que estava sendo procurado pelo crime de tráfico de drogas e também obtiveram sucesso em localizá-lo, no mesmo bairro.

No início da noite, os policiais militares, realizavam patrulhamento, no Jardim Parisi, quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas e após submetê-las à busca pessoal e realizarem vistoria na residência de um dos abordados, localizaram 16 porções de cocaína, 14 pedras de crack e a quantia de R$ 140,00, um dos traficantes também estava sendo procurado pela justiça.

Todos os criminosos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os registros das ocorrências, sendo na sequência encaminhados ao presídio.