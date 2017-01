E a desgraça é sacramentada

Vereadores sacramentam a irresponsabilidade que começou em 2015 com a aprovação do aumento de cadeiras no legislativo local

Em 03 de junho de 2015, em sessão ordinária, a Câmara Municipal de Rio Claro aprovava projeto de lei que aumentava de 12 para 19 o número de cadeiras no legislativo de Rio Claro, contrariando a vontade popular e demonstrando irresponsabilidade ao não tomar conhecimento da crise que já afetava todo o Brasil.

Na quinta-feira (19) o atual legislativo aprovava em primeira discussão o aumento de cargos na Casa de Leis rio-clarense, mostrando também que a irresponsabilidade ainda comanda as ações no legislativo local.

Ontem, alheios à enorme crise pela qual passa o município e confirmando a irresponsabilidade, 11 vereadores aprovavam em segunda discussão um aumento de despesas para a Câmara Municipal, na ordem de R$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE REAIS) no quadriênio 2017/2020.

Os seis vereadores que votaram contra esta estúpida decisão continuaram contrários e ainda receberam o reforço de Paulo Guedes que elevou para sete os votos contrários. Além de Paulo Guedes, os outros votos contrários foram de Carol Gomes, Val Demarchi, Tiago Japonês, Rogério Guedes, Rafael Andreeta e Geraldo Voluntário, mostrando assim coerentes ao juramento feito no dia da posse, ou seja, REPRESENTAR DIGNAMENTE O POVO RIO-CLARENSE.

“Eu fui contra a criação de novos cargos, porque eu preconizo um legislativo mais enxuto. Se somados o aumento das despesas durante os próximos quatro anos teremos uma despesa de R$ 15 milhões. Assim como eu abri mão do telefone corporativo, do carro oficial, se cada um dos vereadores economizasse um pouco, somados por 19, multiplicado por quatro anos, teríamos uma grande economia”, estas foram as palavras da jovem Carol Gomes, em seu primeiro mandato.

Já para Paulo Guedes, “foi UMA SUGESTÃO DO PARTIDO, que neste momento entende ser a melhor opção”. Muito embora o partido tenha sido favorável ao aumento de cadeiras, em 2015. Indagado sobre a sua ausência na primeira votação, Guedes justificou que estava em Americana, cumprindo agendamento marcado, para discutir liberação de obra de uma escola de ensino médio, que está sendo construída na antiga Cerâmica Wenzel, paralisada por questões ambientais.

Já, dos que votaram a favor ao aumento dos cargos, Yves Carbinati se justificou dizendo que: “Eu pensei na minha condição física (Carbinatti é cadeirante). Quero fazer o meu melhor trabalho e de forma dinâmica junto à população. Estou em uma luta e assim como um atleta, preciso do equipamento para cumprir minha proposta de campanha: lutar, superar, para Rio Claro melhorar. Se a cidade e nosso país fosse 100% acessíveis, eu não precisaria de assessores. Serão duas pessoas no gabinete e uma me acompanhando durante todo o expediente.

Sempre se discute, se reclama, que a população não acompanha as votações do legislativo. Agora, no momento em que esta população, começa a tomar gosto, e promete acompanhar as votações, nossos homens públicos tomam as precauções, marcando um horário para votação que é incompatível para a maioria da população. As 08h, é o horário em que a maioria inicia o seu turno de trabalho.