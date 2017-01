DDM de Rio Claro recebe apoio do prefeito Juninho

Integrantes do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Rio Claro se reuniram com o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, na terça-feira (17) no paço municipal. No encontro, elas entregaram ao chefe do Executivo um abaixo-assinado com mais de 700 assinaturas que reivindica a instalação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em prédio próprio na cidade. A reunião também contou com a presença do vereador Luciano Feitosa de Melo, o Luciano Bonsucesso, e representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

A presidente do conselho, Fabiana Heguis, explica que as assinaturas foram coletadas durante a Campanha do Laço Branco, que visa conscientizar os homens pelo fim da violência contra a mulher. Na reunião com o prefeito, Fabiana e as demais mulheres presentes ressaltaram a importância de Rio Claro contar com um espaço próprio, humanizado e privativo, para que a vítima de agressão se sinta acolhida na hora fazer a denúncia contra seu agressor.

Ao receber o documento, o prefeito Juninho da Padaria declarou que vem trabalhando intensamente para viabilizar a instalação da DDM em prédio próprio no município, conforme compromisso de agilizar a reativação da Delegacia da Mulher. “No que depender da prefeitura, a DDM será instalada em Rio Claro. A administração está disposta a auxiliar no que for possível para que a delegacia seja implantada o quando antes”, disse Juninho.



O prefeito observou que o ideal seria que a implantação de uma delegacia de proteção à mulher não fosse necessária na sociedade. “Infelizmente, como muitas vezes impera o desrespeito a integridade física e moral das mulheres, é necessário que exista um dispositivo de apoio e defesa para sua proteção”, destacou.





Juninho ressalta a importância do esforço conjunto empreendido por representantes de vários segmentos sociais para concretizar a instalação da DDM no município. Ele lembra que como vereador na Câmara de Rio Claro, foi várias vezes a São Paulo cobrar do governo estadual a implantação da delegacia. Nessas reuniões, sempre esteve acompanhado do deputado Aldo Demarchi que também vem trabalhando para instalar a Delegacia da Mulher no município. Essa luta conta ainda com o apoio da OAB e da Câmara de Vereadores.



A destinação de uma sede própria para a DDM está em discussão desde 2013. A delegacia irá funcionar no antigo prédio da Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) que fica próximo ao complexo policial da Via da Saudade.