Daae realiza operação de emergência para conserto de adutora

Se não chover no domingo (22), o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro irá realizar uma operação emergencial para consertar uma adutora de grande porte que fica próxima à linha férrea na Avenida 8-A, no bairro Cidade Nova. O serviço será realizado a partir das 6 horas e a previsão da equipe de manutenção da autarquia é de que a operação avance a noite.



O superintendente do Daae, Francesco Rotolo, explica que se o conserto não for concluído neste domingo será finalizado numa madrugada durante a semana. Rotolo explica que a adutora tem 400 milímetros de diâmetro e apresenta uma fissura há vários meses. A rachadura tem risco de rompimento, o que pode representar uma ameaça para os imóveis daquela região. “O conserto da adutora deveria ter sido feito no ano passado. Como isso não aconteceu estamos realizando a operação em caráter emergencial como medida preventiva”, comenta o superintendente.



A operação emergencial conta com a aprovação do prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria. “Quando o Francesco apresentou o problema, aprovei a iniciativa do departamento de realizar a obra emergencial na adutora”, disse. O prefeito destaca a importância de realizar um trabalho preventivo e de agilizar a solução dos problemas para evitar que eles se agravem.



Para executar o serviço com segurança haverá necessidade de paralisar temporariamente a Estação de Tratamento de Água (ETA 1), localizada no bairro Cidade Nova. Por conta disso, poderá ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água no centro e região centro-sul onde estão localizados os bairros Cidade Jardim, Bairro do Estádio, Jardim Quitandinha, São Benedito, Boa Morte, Cidade Nova, Bela Vista, Vila Indaiá, Consolação, Inocoop, Jardim Claret, Santa Cruz, Santana, Jardim Anhanguera e Jardim Scarpa.



O Daae orienta os moradores desses bairros que armazenem água para atender necessidades básicas nesse período em que haverá o desabastecimento. O fornecimento será restabelecido assim que os serviços forem concluídos. Mais informações podem ser obtidas pela central de atendimento do Daae, no telefone 0800-505-5200.



Interdição de trânsito

Além de alterações no abastecimento de água, também haverá mudanças no tráfego de veículos naquela região. Para executar o serviço com segurança, o trânsito precisará ser interrompido na Avenida 8-A, entre a Rua 1 e a Rua 3-B, das 06 às 18 horas.

Serão interditados os fluxos de veículos da Rua 3-B para a Rua 1-B e da Rua 1 para a Rua 1-B. Com isso, os motoristas que precisarem seguir na direção centro-bairro terão que utilizar rotas alternativas como as avenidas 7 e 24. Quem for sair do bairro Cidade Nova também precisará usar outra opção de tráfego.

Devido à interdição de trânsito, a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana recomenda aos motoristas que respeitem os trechos interditados, reduzam a velocidade e redobrem a atenção para trafegar nas imediações do trecho interditado, onde haverá circulação de máquinas e equipamentos pesados.

