Cuidados com a febre amarela

A Vigilância Epidemiológica da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro detectou nos últimos dias um aumento na procura pela vacina contra a febre amarela nos postos de vacinação do município.

Mas, a recomendação dos especialistas é que a vacina seja tomada apenas por pessoas que pretendem viajar para áreas consideradas de risco de contração da doença. Do contrário, não há necessidade, conforme orienta a médica Suzi Berbert, infectologista da Vigilância Epidemiológica. A vacina pode ter efeitos colaterais graves.

“Existe uma vacina para prevenir a doença, que é segura em pessoas saudáveis, mas pode ter efeitos colaterais mais sérios em pessoas portadoras de alguma doença debilitante ou problemas imunológicos”, explica doutora Suzi.

Nos municípios considerados de risco para febre amarela (regiões onde, ao longo dos últimos anos, ocorreu um caso ou mais da doença) a vacina faz parte do calendário de rotina.

Para pessoas que vão viajar para essas áreas de risco e, sobretudo que pretendem ali realizar atividades em regiões de áreas silvestres, rurais ou de mata, a vacina deve ser aplicada pelo menos dez dias antes da data da viagem, segundo a especialista.

“Os casos de febre amarela de Minas Gerais estão sendo considerados ´silvestres´, pois ocorreram em pessoas que tiveram contato com região rural ou de mata”, salienta Suzi.

Nas cidades e regiões onde não há suspeitas de casos, não há motivo para pânico ou correria em busca da vacina, que deve ser aplicada apenas em quem for se deslocar para áreas de risco.

Desse modo, a população não deve ficar alarmada, os casos da doença concentram-se em outras regiões e não estamos correndo risco. É preciso ter cautela por conta das reações que a vacina pode causar.

A Vigilância Epidemiológica do Município de Rio Claro está atenta para a ocorrência de casos em humanos e também o Centro de Controle de Zoonoses monitora a possível ocorrência de casos de Febre Amarela nos macacos da região.

A doença

A febre amarela é uma doença febril aguda causada por um vírus e transmitida pela picada de mosquitos. Existem dois tipos de ciclos da doença: a silvestre, onde os mosquitos de hábitos silvestres (gêneros Haemagogus e Sabethes, habitantes de mata ou zona rural) adquirem o vírus após picar macacos infectados (principalmente) e depois transmitem ao ser humano. No ciclo considerado “urbano”, o mosquito de hábitos urbanos (especialmente o Aedes aegypti) adquire o vírus ao picar um ser humano e depois transmite para outro ser humano.