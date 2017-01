Competência de gestão, meritocracia e o fim do cabidão!

A Lei 13.303/2016 dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública (Caixa Econômica Federal, Correios, por exemplo), da sociedade de economia mista (Banco do Brasil, Petrobrás) e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços.

Pelo ordenamento jurídico brasileiro, a exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.

Essa nova Lei determina que a empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno, devendo ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude. Regras de compliance são a tônica nesses mecanismos societários a partir dessa Nova Lei.

Ainda pela Lei, os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo, por exemplo, ter experiência profissional de, no mínimo 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Ou, ainda, 4 (quatro) anos ocupando cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, devendo apresentar formação acadêmica compatível com o cargo para ao qual foi indicado.

Não é fácil agora, portanto, atender aos requisitos mínimos para ocupar cargos no Conselho de Administração, diretoria, presidência, diretoria geral e por aí vai. Tanto não é fácil que o juiz federal de Brasília, Márcio de França Moreira, mandou dias atrás afastar seis vice-presidentes dos Correios, indicados pela Casa Civil do Presidente Temer, todos por falta de qualificação técnica, ou seja, verdadeira incompetência para o cargo.

Assim, se não houver prova de conduta ilibada, notório conhecimento mediante comprovação de experiência profissional, formação compatível com o cargo e ficha limpa, não poderá o “candidato” ser indicado politicamente.

Não basta mais o Q.I. (quem indica) que favorece o compadrio e aparelhamento político lesivos ao erário em decorrência de má-performance corporativa administrativa dessas empresas e vergonhosos episódicos de corrupção.

Pela nova Lei, para servir à gestão dessas empresas é necessário apresentar efetivas e comprovadas “credenciais” (tão presente nas escolhas nas empresas privadas). Sem um verdadeiro currículo, experiência e histórico de lisura profissional e política, não cabe postular cargo aqui e acolá, como há longo tempo o Brasil vinha se demonstrando imbatível no quesito cabide de emprego e práticas corruptivas.

William Nagib Filho – Advogado