Calendário do Futebol Amador

O futebol amador acontece em diversos pontos da cidade e de forma gratuita, realizando um papel fundamental na sociedade: o acesso democrático ao esporte.

A importância do futebol amador, seu papel social e sua organização foram pauta de discussão entre o secretário de Esportes, Ronald Penteado, e o vereador Julinho Lopes. A ideia é poder oferecer campeonatos para todas as faixas etárias, do Sub-7 ao 5.0, incluindo o público feminino.

“O planejamento do futebol amador está sendo realizado. A intenção é realizar atividades com todas as faixas etárias, sem esquecer as mulheres”, citou Julinho. “Com o cronograma definido, é possível prever os recursos que serão necessários para efetivação deste trabalho, fortalecendo e ampliando a prática desta modalidade esportiva”, completou o vereador.

O secretário de Esportes, Ronald Penteado, ressalta o compromisso de oferecer ao futebol amador rio-clarense o apoio que a modalidade merece. “O futebol amador possui em Rio Claro um valor histórico e cultural inegável, nosso trabalho será no sentido de fortalecê-lo ainda mais”, citou Ronald.