Atendimento do laboratório municipal é aprovado pelo Secretário da Saúde

Em visita ao laboratório municipal, Secretário de Saúde destaca eficiência no atendimento

O secretário municipal de Saúde de Rio Claro, Djair Claudio Francisco, visitou na quinta-feira (19) o laboratório municipal de análises clínicas. Acompanhado do diretor de Recursos Humanos da Fundação Municipal de Saúde, Marcos Iamonte, o titular da pasta realizou reunião com a equipe de servidores da unidade e pontuou a importância da eficiência no atendimento e na realização dos exames.

“O trabalho do laboratório é fundamental em nossa rede de atendimento da saúde”, disse Djair Francisco. “Desde exames emergenciais, como o que diagnostica se um paciente está sofrendo infarto, até exames de check-up rotineiros, é preciso garantir o bom acolhimento à população e a eficiência no serviço prestado”, frisou.

No laboratório são realizados os exames de hemograma, urina, fezes, colesterol, glicemia, ácido úrico, sódio, potássio, tipagem sanguínea, uréia e outros.