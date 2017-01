Willian assina com o Palmeiras

O atacante Willian assinou contrato com o Palmeiras até 2019. O jogador vem de empréstimo do Cruzeiro na negociação que envolveu o meia Robinho. O goleador estava no time mineiro desde 2013, onde foi bicampeão brasileiro sob o comando de Marcelo Oliveira.

“Agradeço a Deus por vestir uma camisa com tanta história e que está vivendo um grande momento. Chegar ao Palmeiras é uma alegria muito grande e espero deixar minha marca dentro do clube, junto com meus companheiros, e dar muitas alegrias ao torcedor palmeirense”, afirmou o atacante ao site oficial do clube.

Willian também acumula passagens por Metalist, da Ucrânia, Guarani, Atlético-PR, Toledo, Vila Nova, Figueirense e Corinthians.

O atacante está treinando normalmente com o restante do elenco. No sábado, o Palmeiras faz seu primeiro jogo da temporada, quando enfrenta a Chapecoense, em amistoso na Arena Condá.

Ontem, o técnico Eduardo Baptista treinou o Palmeiras com a seguinte formação: Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Michel Bastos; Roger Guedes, Alecsandro e Dudu.