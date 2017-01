Shopping Rio Claro promove diversas atividades no evento Super Férias

Em parceria com o Floridiana Tênis Clube e a Faculdade Asser Rio Claro, o Shopping Rio Claro promove de 21 de janeiro a 12 de fevereiro o evento Super Férias, com uma vasta programação gratuita de atividades para as crianças e adultos.

O evento se inicia nesse sábado, 21 de janeiro, com aulão de zumba, jump, step e ginástica funcional com os alunos e professores do Floridiana e da Faculdade Asser. As aulas acontecerão no estacionamento alternativo sul nos dias 21 e 28 de janeiro e 4 e 11 de fevereiro, das 17h às 19h.

Para as crianças, as atrações serão realizadas no dia 28 de janeiro das 14h às 16h30. A programação inclui várias brincadeiras, atividades esportivas e oficinas, que encerram o Super Férias Infantil do Floridiana Tênis Clube, com a participação de filhos de clientes do Shopping Rio Claro, além de cerca de 200 crianças associadas ao clube. Para participar, as crianças precisam fazer a inscrição pelo telefone (19) 3534-3377.

Além das atividades físicas, as crianças também irão se divertir com as sessões do Teatro de Fantoches, que retornam ao Shopping Rio Claro nesse domingo, 22 de janeiro. “O Teatro de Fantoches é organizado e apresentado pelos alunos de pedagogia da Faculdade Asser Rio Claro e fazem o maior sucesso entre a criançada. Por isso, estamos retomando essa parceria com a realização de sessões nos domingos 22 e 29 de janeiro e 5 e 12 de fevereiro, aproveitando o período de férias para oferecer aos nossos pequenos clientes uma opção de lazer e entretenimento com qualidade. Vale destacar que todas as atividades do Super Férias do Shopping Rio Claro são gratuitas”, afirma Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.