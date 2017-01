Santos apresenta volante Leandro Donizete

Ensinar os mais jovens a jogar uma Libertadores. Essa é a meta do volante Leandro Donizete, um dos reforços do Santos apresentado oficialmente ontem.

O jogador, que assinou contrato de três anos, afirmou que não é maldoso como muita gente fala e que tem apenas muita raça e disposição, ou seja, não gosta de perder divididas.

Ex-Atlético/MG, o volante recebeu a camisa 30 e comemorou o fato de ser novamente treinado por Dorival Júnior, como foi no Coritiba.

Será a quinta vez seguida que Leandro Donizete disputará a Libertadores. Nas últimas quatro edições vestiu a camisa do Galo.