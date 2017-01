Primeiro concerto em 2017 do Projeto Guri e Orquestra Sinfônica

O evento será aberto ao público e comemora o aniversário da ESALQ

O Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo – convida a população de Piracicaba para prestigiar o concerto realizado pela Prefeitura do Município de Piracicaba, Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac) e Orquestra Sinfônica de Piracicaba (OSP), nesta sexta-feira, 20 de janeiro, às 18h, no gramado em frente ao edifício central da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (USP/ESALQ).

O evento é gratuito e contará com a participação de 60 Guris do Coro Infantojuvenil do Polo Piracicaba sob a regência do maestro Jamil Maluf e da maestrina Vanessa Zambão. Em uma tenda com capacidade para 2 mil pessoas, os Guris e os instrumentistas da OSP apresentarão um espetáculo que funde a música clássica com o choro, a bossa nova e o sertanejo. A apresentação será uma junção do trabalho cênico e vocal, explorando a expressão corporal e a criatividade artística.

O concerto celebra o aniversário da ESALQ e a formatura dos alunos da universidade. Na ocasião, a organização do evento aceitará doações de leite, papel toalha ou itens de higiene pessoal para o Lar dos Velhinhos de Piracicaba e para a Casa do Bom Menino. Mais informações: www.sinfonicadepiracicaba.org.br e www.fb.com/sinfonicapiracicaba.

Concerto em comemoração ao aniversário da ESALQ e formatura dos alunos

Projeto Guri

www.projetoguri.org.br

Patrocinadores e apoiadores do Projeto Guri – Amigos do Guri: GRUPO BB E MAPFRE, Instituto CCR e CCR AutoBAn, Microsoft, Banco Votorantim, Duke Energy, ValGroup, EMS, Banco Safra, Capuani, CCR SPVias, Mercedes Benz, Supermecados Tauste, CODESP, Unimed Rio Preto, Grupo Maringá, Pinheiro Neto, Catho, Magazine Luiza, Cipatex, PPE Fios, Castelo Alimentos, Arteris, Grupo GR e Inforshop.

Sobre o Projeto Guri

Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. Mais de 49 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o estado de São Paulo. Os mais de 330 polos localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação CASA, são administrados pela Amigos do Guri, enquanto o controle dos polos da capital paulista e Grande São Paulo fica por conta de outra organização social. A gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma resolução da Secretaria que regulamenta parcerias entre o governo e pessoas jurídicas de direito privado para ações na área cultural. Desde seu início, em 1995, o Projeto já atendeu cerca de 650 mil jovens na Grande São Paulo, interior e litoral.

Sobre a Amigos do Guri

A Amigos do Guri é uma organização social de cultura que administra o Projeto Guri. Desde 2004, é responsável pela gestão do programa no litoral e no interior do estado de São Paulo, incluindo os polos da Fundação CASA. Além do Governo de São Paulo – idealizador do projeto –, a Amigos do Guri conta com o apoio de prefeituras, organizações sociais, empresas e pessoas físicas. Instituições interessadas em investir na Amigos do Guri, contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, têm incentivo fiscal da Lei Rouanet e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD). Pessoas físicas também podem ajudar. Saiba como contribuir: http://www.projetoguri.org.br/faca-sua-doacao.