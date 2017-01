Pesquisar material escolar pode gerar economia de até 40%

Começo de ano e o tema material escolar entra em pauta na lista de prioridades das famílias. A busca por produtos de qualidade e com custo-benefício positivo leva alguns dias para que o consumidor tome a decisão de onde comprar os materiais escolares. E um hábito que tem se tornado frequente na hora da compra é a busca por supermercados para completar a lista. “A praticidade, a facilidade no pagamento e os preços mais competitivos são fatores fundamentais para os clientes comprarem os produtos escolares”, afirma Fabiana Prata, gerente de compras do setor na Rede de Supermercados Covabra.

Neste ano, a estratégia da empresa é oferecer os mais de 300 itens do setor disponíveis em seu catálogo com valor até 40% menor em relação às papelarias, com parcelamento em até seis vezes. “Os pais estão habituados a irem direto às papelarias nessa época do ano, porém a diversidade de produtos nos supermercados tem aumentado constantemente, transformando os estabelecimentos em mais uma opção de pesquisa e compras de materiais escolares”, explica.

Entre os destaques presentes nas prateleiras do Covabra estão os produtos com personagens e temas populares entre os estudantes. Para esse ano, a rede preparou um mix de produtos da novela Cúmplices de um Resgate, do desenho Miraculous: As Aventuras de Ladybug, das personagens da linha Shopkins, os populares Emojis, presentes nas redes sociais, e do blogueiro e youtuber Christian Figueiredo.

A lista de itens a venda na rede Covabra contempla canetas, cadernos, colas, apontadores, folha sulfite, massa de modelar, lápis de cor, canetinhas, estojos e outros utensílios essenciais para a vida escolar dos estudantes.

Preço competitivo – negociação antecipada

A gerente explica que as negociações com os fornecedores iniciaram antecipadamente, em novembro de 2016, para garantir um preço competitivo ao consumidor. “O cliente está mais sensível aos preços e isso foi levado em conta na negociação com nossos fornecedores. Por isso estamos apostando em promoções e, claro, no preço baixo para alavancar as vendas”, finaliza Fabiana.

Sobre o Covabra

A primeira loja da rede de Supermercados Covabra foi inaugurada em 1989, na cidade de Limeira trazendo um novo conceito de supermercados para a região na época. O Covabra foi o primeiro a investir em tecnologia, utilizando leitores óticos em todos os seus caixas. Hoje a rede conta com 14 lojas e está presente em nove cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga e Rio Claro), empregando mais de 2 mil funcionários.