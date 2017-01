O que seria normal para os vereadores de 2013/2016

Este ano de 2017, é o primeiro ano que Rio Claro volta a contar com 19 vereadores. Em 03 de junho de 2015, em sessão ordinária, a Câmara Municipal aprovava projeto de lei que aumentava de 12 para 19 o número de cadeiras no legislativo de Rio Claro. Inúmeras foram as justificativas para esta tomada de posição, que para os vereadores estava tudo normal.

Uma das justificativas daqueles vereadores (Raquel Picelli, Dalberto Christofoletti, João Zaine, Maria do Carmo Guilherme, Pereira, Anderson Christofoletti, Agnelo Matos, Julio Lopes e Calixto) que em aumentaram o número de cadeiras de 12 para 19 era que a população teria maior representatividade junto ao Legislativo”.

Pois bem, votação em 19 de janeiro de 2017: População totalmente contrária à criação de novos cargos na Câmara Municipal de Rio Claro. Projeto foi aprovado com apenas seis vereadores (Carol Gomes, Val Demarchi, Tiago Japonês, Rogério Guedes, Rafael Andreeta e Geraldo Voluntário) contrários ao AUMENTO DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO. Ou seja, mesmo com 19 vereadores O POVO continua sendo MINORIA. Será que isto seria normal para os vereadores que aprovaram o aumento no número de cadeiras?

Veja que dos seis que foram contrários à criação de cargos, apenas 1 é remanescente, Geraldo Voluntário, que votou contra o aumento de cadeiras e agora, coerentemente vota contra o aumento de cargos. Os outros cinco são vereadores em primeiro mandato. Ou seja, o problema, não era, não é, nunca foi e nunca será a quantidade, mas sim a QUALIDADE dos nossos legisladores.

Correção de erros

Em 2015, outra justificativa para terem mais vereadores era a de que seria feita uma correção, já que Rio Claro há vinte anos já tinha 19 vereadores.

Agora, a população pergunta: “O que mudou, ou o que melhorou deste legislativo para o anterior?”. O POVO continua sem VOZ em sua CASA. Será que era esta a normalidade a que se referia os antigos vereadores?

Despesas seriam as mesmas

Também diziam os vereadores em 2015 que as despesas da Câmara não aumentariam já que o repasse seria o mesmo, 4% do orçamento.

Hoje a polêmica para se votar este projeto que cria cargos novos na Câmara Municipal é justamente o aumento de despesas, que segundo cálculos prévios ficaria em mais de R$ 1 milhão anuais, somente com estes novos cargos, sem contar os subsídios dos novos vereadores. Mesmo com a crise que já dura mais de três anos, seria isto NORMAL para os vereadores de 2015 e agora para os 11 que aprovaram o aumento de cargos?

Apenas para conhecimento

Apenas para ilustrar e, talvez, esclarecer a alguns vereadores, damos abaixo duas definições:

– Representatividade: Qualidade de alguém, de um partido, de um grupo ou de um sindicato, cujo embasamento na população faz que ele possa exprimir-se verdadeiramente em seu nome.

– Normal: conforme a norma, a regra; regular.